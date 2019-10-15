У Дмитрия Захарченко нашлось оправдание

“Ъ” стали известны основания, которые защита бывшего полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко собирается привести в Мосгорсуде, чтобы добиться его оправдания по обвинениям во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Адвокаты полагают, что доказательствами преступлений, инкриминируемых господину Захарченко, стали только слова, фактически не подтвержденные иными доказательствами.

Сегодня Мосгорсуд должен рассмотреть жалобы адвокатов и апелляционное представление Генпрокуратуры на приговор, который 10 июня этого года Пресненский райсуд вынес полковнику главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрию Захарченко. Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК и ч. 3 ст. 294 (воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения) УК, осужден на 13 лет строгого режима и оштрафован на 117 млн 990 тыс.160 руб. Кроме того, Дмитрий Захарченко был лишен звания полковника полиции и медали «За отличие в охране общественного порядка», получив после отсидки запрет в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Надзор рассчитывает, что Дмитрий Захарченко все-таки будет осужден по эпизоду, связанному с получением от ресторатора Мехди Дусса взятки в размере $800 тыс. Пресненский райсуд полковника по этому обвинению оправдал, признав за ним право на реабилитацию. В свою очередь, адвокат Юрий Новиков полагает, что апелляционная инстанция оправдает экс-полковника и по двум оставшимся в деле эпизодам.

В жалобе господина Новикова, по данным “Ъ”, говорится, что господину Дуссу вообще не за что было давать скидочные карты вначале на 30%, а затем на 50% его подзащитному.

По версии Следственного комитета России, которую признал суд первой инстанции, в период с 8 февраля 2015 года по 26 августа 2016 года господин Захарченко «систематически пользовался» дисконтными картами в рыбных ресторанах сети «Ла Маре», «лично получив освобождение от имущественных обязательств при незаконном оказании ему услуг имущественного характера» на общую сумму 2 млн 949 тыс. 754 руб.

Защита, в свою очередь, отмечает, что Дмитрий Захарченко еще задолго до предполагаемого получения скидочной взятки от ресторатора служил в подразделении ГУЭБиПК МВД, связанном с этим бизнесом. С 1 декабря 2013 года по 1 декабря 2014 года он возглавлял 38-й отдел (по обеспечению экономической безопасности в сферах рыболовства и рыбоводства) управления »П» (по борьбе с экономической преступностью в сферах сельского хозяйства, водных биоресурсов, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства) главка. А в период «освобождения от имущественных обязательств» являлся уже заместителем начальника управления »Т» (по обеспечению экономической безопасности в сферах ТЭК и химии). Согласно показаниям Мехди Дусса, тот предоставлял скидки полицейскому «за оказание общего покровительства по службе» его компаниям. Однако в период использования дебетовой карты с 8 февраля 2015 по 26 августа 2016 года полковник Захарченко ресторатору никаких ответных услуг не предоставил. Более того, решением ИФНС №23 Москвы по результатам выездных налоговых проверок, проводившихся с участием оперативников ГУЭБиПК МВД России в период с 4 июня 2014 года по 29 мая 2018 года, ООО «Ла Маре» и ООО «Джетрико» господина Дусса за налоговые нарушения были оштрафованы на 11,7 млн и 5,2 млн руб. соответственно. Это обстоятельство, а также анализ показаний господина Дусса подтверждает версию защиты о том, что ресторатор сам выдавал скидочные карты, будучи заинтересованным в постоянных клиентах, не требуя ничего взамен.

Второй эпизод громкого дела, отмечает защитник Новиков, и вовсе построен на показаниях бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы, данных в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, впоследствии сестры были осуждены за растрату (ч. 4 ст. 160 УК).

Согласно приговору, вынесенному уже Дмитрию Захарченко, он «в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела» по факту хищений и желая содействовать своей знакомой Галине Марчуковой, «оказавшейся в сфере уголовного судопроизводства», решил вмешаться в деятельность следователя и с использованием своего служебного положения совершить направленные против правосудия действия, а именно воспрепятствовать формированию «доказательной базы».

Для этого Дмитрий Захарченко, находясь 14 января 2016 года в ресторане «Ла Маре» в Проточном переулке, сообщил госпоже Марчуковой о том, что в ее доме на следующий день будет проводиться обыск, предложив заранее вывезти оттуда предметы, которыми может заинтересоваться следствие, что и было сделано. Защита, в свою очередь, сомневается в том, что полковник Захарченко мог знать об обыске, так как оперативно-следственные действия проводили не связанные с ним сотрудники полиции, а сам он тогда находился в отпуске.

Интересно, что посещение в тот день ресторана «Ла Маре» было посвящено дню рождения Галины Марчуковой. На мероприятие были приглашены еще восемь человек, а предупреждение об обыске вместе с цветами и оплатой банкета, по версии следствия, стало подарком банкирше.

По данным госпожи Марчуковой, документы из своей квартиры она передала адвокату Виктору Белевцову (впоследствии был арестован), который вывез их из Москвы. Сам господин Белевцов данный факт отрицает. Предметы же, которые в итоге следствие все равно нашло и изъяло — мобильные телефоны, планшеты, личные документы,— были возвращены владелице, так как содержащаяся в них информация не относилась к расследуемому делу. При этом защитник Новиков особо отметил, что именно информация, полученная следствием от господина Захарченко, стала основанием для уголовного преследования сестер Марчуковых и других топ-менеджеров Нота-банка.

Николай Сергеев