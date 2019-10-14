МИД России озаботился долгом США перед ООН

МИД России обвинил США в миллиардном долге перед ООН. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что Штаты пытаются подорвать работу международной организации. В официальном заявлении на своем сайте российское ведомство отметило, что более 50 государств не выплатили взносы за этот год, но американская задолженность — самая серьезная.

Выдержка из сообщения МИД РФ об ухудшении финансового положения ООН: В ноябре у Секретариата ООН могут возникнуть серьезные трудности с оплатой труда своих сотрудников и счетов, выставляемых поставщиками товаров и услуг. Департамент по делам Генеральной ассамблеи и конференционному управлению — ключевое подразделение Секретариата — вынужден принимать меры жесткой экономии. В ООН прибегнут к экономии расходов на электричество, кондиционирование и охрану помещений. Необходимо отметить, что главным неплательщиком на протяжении последнего времени являются США. Их долг перед регулярным бюджетом ООН уже превысил $1 млрд. Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги. Россия, в свою очередь, относится к числу добросовестных плательщиков. Все финансовые обязательства были своевременно выполнены, а начисленные взносы погашены в полном объеме.

В конце сентября несколько российских дипломатов не смогли попасть на Генассамблею ООН в Нью-Йорке — американское посольство не выдало им визы. В Вашингтоне тогда сослались на технические проблемы. Если в ситуации с визами власти США повели себя некорректно, то в финансовых проблемах ООН скорее виновно само руководство организации, отметил бывший консул России в Сан-Франциско Виктор Лизун: «Американцы — основные плательщики бюджета ООН по миротворческим операциям. Давно ставили вопрос о сокращении расходов на организацию, поскольку среди них есть достаточно непродуманные. США серьезно критиковали за высокие зарплаты чиновников ООН, за раздутые штаты сотрудников.

Но многие страны вообще не платят, ссылаясь на всякие сложности, например, Израиль, я не говорю про Венесуэлу, которой платить нечем — финансовый кризис. Валить все на США, я считаю, несправедливо.

То, что они препятствуют деятельности ООН в полном масштабе — это да. Они вышли из некоторых специализированных организаций, там тоже они не платят. Это все говорит, конечно, об определенном кризисе организации — надо как-то ее немножко реформировать, в том числе и в финансовом плане. ООН не должна быть бездонной бочкой».

О финансовых проблемах ранее заявлял и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что из-за этого в организации пришлось ввести режим экономии — там приостановили закупки новой мебели и оргтехники. По данным The New York Times, ООН так же пришлось отменить внеурочные приемы с коктейлями. Как бы ни развивалась ситуация дальше, обсуждение долгов Соединенных Штатов перед Организацией объединенных наций — это серьезный удар по репутации президента Дональда Трампа, считает научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин: «Трамп еще в 2016 году взял курс на протекционизм, на то, чтобы сделать Америку великой. Это все предполагает, что упор нужно делать именно на внутренние проблемы. И если следовать логике Трампа, ООН не является той организацией, которая может принести пользу национальным интересам Соединенных Штатов Америки. Я думаю, США попытаются опровергнуть информацию России, потому что это обвинение серьезное, даже если принять тот факт, что в Америке существуют политические группы, которые выступают против активной роли США на внешнеполитической арене или против того, чтобы США вкладывало свои деньги в другие проекты. Это все-таки удар по репутации.

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Нашим депутатам не выдали визы, это, видимо, оскорбило Россию. Потом еще был случай с депутатом Ингой Юмашевой в аэропорту. Российский МИД и Госдеп США сегодня соревнуются, кто кого больше “протроллит” до тех пор. Пока этот взаимный “троллинг” будет продолжаться, будут продолжаться и попытки скомпрометировать одну из сторон».

В ОНН заявили, что общая задолженность стран перед организацией составляет почти $1,5 млрд. Помимо США в число основных неплательщиков входят Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла.

Ольга Сергиенко, Анна Никитина