Цифру пробуя на зуб

Экспертный журнал Startsmile и ИД «Коммерсантъ» представляют седьмой ежегодный рейтинг частных стоматологических клиник России. В нынешнем году по 200 критериям проанализировано более 1 тыс. стоматологических клиник более чем из 100 городов России. Это абсолютный рекорд. Рейтинг-2019 показал повсеместный рост технологической оснащенности российских стоматологий.

Критерии остаются неизменными. Традиционно три номинации: клиники, которым больше трех лет, клиники-новички (действующие меньше трех лет) и сетевые стоматологии. Основное количество баллов начислялось за профильную деятельность: разнообразие услуг, применение передовых технологий и оборудования, квалификацию врачей. В 2019 году особое внимание было уделено информационной открытости.

На протяжении последних лет было сформировано около 200 критериев, на основании которых оценивается каждая клиника, и большинство из них меняются в соответствии с новыми требованиями и тенденциями развития отрасли. К примеру, в нынешнем году это коснулось технической оснащенности клиник. Два-три года назад клиника, имеющая стоматологический микроскоп, получала дополнительные баллы. Сейчас микроскоп стал необходимым и обыденным инструментом стоматолога.

Стоматология-2019 — это прежде всего лечение Читать далее

Рейтинг-2019 показал возросший уровень технологической оснащенности клиник, причем уже не только столичных. Практически все инструментальные и технологические новинки мировой стоматологии применяются в российских клиниках.

Более тесной становится связь стоматологии и косметологии. Если раньше клиник, которые наряду со стоматологическими предлагали услуги косметологии и эстетической медицины, были единицы, то в последнее время их число неуклонно растет. Сегодня большинство авторитетных специалистов заявляют, что для создания красивой улыбки необходимо проведение ряда смежных процедур — только комплексный подход обеспечит желаемый результат. На сайтах клиник все чаще можно заметить отдельные разделы, посвященные стоматологии и косметологии.

За последние два года резко возрос уровень работы клиник в интернете. Они запускают собственные сайты на высоких техническом и дизайнерском уровнях. Все больше клиник активно работают в социальных сетях. Интересно, что в текущем году представительства в соцсетях открывали не только клиники, но и врачи.

Мы вступили в век экономики внимания, а информационное поле переполнено. За внимание пациентов борется огромное количество клиник, и роста числа пациентов удается добиться только лучшим. Клиники переименовываются, объединяются, вступают в группы и альянсы — эта тенденция явно прослеживается в Рейтинге-2019. Скорее всего, объединение происходит с целью увеличить шансы на выживание и сэкономить средства.

Все чаще стали открываться стоматологии-студии на один-два кабинета. Причиной этого отчасти стала возросшая доступность цифровых технологий, которые, несмотря на высокую стоимость, значительно упрощают работу. К примеру, технология CAD/CAM позволяет производить зубные протезы на месте буквально в считаные часы. Однако такие клиники пока не обеспечивают стабильного качества и полноценного сервиса, поэтому в нашем рейтинге они отсутствуют.

Региональные клиники все еще в роли догоняющих в плане сервиса и внедрения информационных технологий. В региональных клиниках, как правило, делается упор на универсалов и не хватает узких специалистов.

Наивысшая конкуренция — в категории клиник старше трех лет. Здесь преобладают московские стоматологии. И все же в первую двадцатку вошли четыре региональные клиники. Примерно та же ситуация и в категории клиник-новичков.

Гораздо более интересная картина наблюдается в категории сетевых клиник. Высшие места здесь также принадлежат столичным стоматологиям, однако в первую десятку вошло сразу шесть провинциальных клиник. Радует и география. Хорошие сетевые клиники есть в большинстве регионов страны.

Юлия Клоуда, руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile.ru

Топ-100 стоматологических клиник России, работающих свыше трех лет* Место Название Город Адрес 1 Стоматология InWhite Medical Москва >Мосфильмовская ул., 53, н/п 125 2 Iceberg clinic Москва Щукинская ул., 2 3 Немецкий имплантологический центр Москва Наб. Тараса Шевченко, 1/2 4 Бостонский институт эстетической медицины Москва Мичуринский просп., 7, к. 1 5 Центр приватной стоматологии «Доктор Левин» Москва Ул. Льва Толстого, 5/1 6 Стоматология ОАО «Медицина» Москва 2-й Тверской-Ямской пер., 10 7 Стоматология DLclinic Санкт-Петербург Большой просп. П. С., 9 8 Немецкий центр эстетической стоматологии SDent Москва Профсоюзная ул., 31, с. 1 9 Европейский стоматологический центр ЕМС Москва Ул. Щепкина, 35 10 Skydent Новосибирск Военная ул., 9/2 11 Стоматология Agami Center Москва Ул. Советской Армии, 17/52 12 Стоматологический центр «Дентика» Воронеж Ул. Ленина, 104-б 13 «Фамильная стоматология» Москва Ул. Маршала Рыбалко, 2, к. 3 14 Центр стоматологии «Виртуоз» Воронеж Ул. Владимира Невского, 14 15 Стоматологический центр «Ионика» Москва Ул. Соловьиная Роща, 16 16 Немецкий стоматологический центр Москва Волочаевская ул., 2, к. 1 17 Стоматология Alba Apex Москва Ул. Климашкина, 5 18 Стоматологическая практика «Альгарди» Москва Ул. Кржижановского, 13, к. 2 19 Центр персональной стоматологии Владимира Новикова Москва Лопухинский пер., 3, с. 3 20 Центр междисциплинарной стоматологии и неврологии Москва Комсомольский просп., 32, к. 2 21 Стоматологическая клиника «Грандмед» Санкт-Петербург Спасский пер., 14/35 22 Стоматологическая клиника US Dental Care Москва Олимпийский просп., 16, с. 5 23 Стоматология инновационных технологий Smile-at-Once Москва Ул. Станиславского, 11 24 Центр стоматологии инновационных технологий им. Тихонова И. Е. Тула Ул. Революции, 17а 25 Клиника эстетической стоматологии «Галадент» Уфа Российская ул., 94, к. 2 26 Стоматологическая клиника «Реутдент» Реутов Ул. Калинина, 26 27 Стоматология «Здоровье» Санкт-Петербург Ул. Бабушкина, 3 28 Центр стоматологии «Астрея» Красноярск Ул. Молокова, 1, к. 4 29 Стоматология «Дмитрович и коллеги» Москва Петровско-Разумовская аллея, 10 30 Стоматологическая клиника «Активстом» Москва 4-й Крутицкий пер., 14 31 Стоматологическая клиника «Домодент» Домодедово 1-я Коммунистическая ул., 31б 32 Клиника восстановительной стоматологии «В путь» Москва Ул. Усиевича, 13 33 Стоматологическая клиника «Май» Москва Симферопольский бульв., 29, к. 1 34 Семейная стоматология Family Smile Москва Воронцовская ул., 20 35 Профессорская стоматологическая клиника на Арбате Москва Ул. Арбат, 9, с. 2 36 Медико-стоматологическая клиника Shifa Москва Ломоносовский просп., 25, к. 1 37 Центр современной стоматологии на Бауманской Москва Бауманская ул., 32 38 «Стоматология 31» Москва Новинский бульв., 31 39 Стоматологическая клиника «Ольга» Волгоград Комсомольская ул., 6 40 Стоматология «Дентал Мир» Москва 6-я Кожуховская ул., 3, к. 1 41 Стоматология «Мегадента Клиник» Екатеринбург Кузнечная ул., 83 42 Стоматологическая клиника ВИД Ростов-на-Дону Просп. Стачки, 177/2 43 Стоматология Esthetic Classic Dent Москва Садовая-Черногрязская ул., 3б, с. 1 44 Cтоматологический центр «Медилайн» Ульяновск Ул. 40-летия Победы, 9 45 Научно-клинический центр челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Sanabilis Москва Ул. Маршала Тимошенко, 17, к. 2 46 НУЗ «Центральная стоматологическая поликлиника ОАО РЖД» Москва Ул. Бутырская, 6, к. 3 47 Клиника «Фэйс Смайл» Москва Нахимовский просп., 56 48 Центр стоматологии «32» Орел Ул. Комсомольская, 32 49 Стоматология Kraftway Clinic Москва 3-я Мытищинская ул., 16, с. 3 50 GMS Dental Москва 1-й Николощеповский пер., 6/1 51 Центр стоматологии «32 Практика» Пермь Комсомольский просп., 28а 52 Стоматологическая клиника «Алекс» Жуковский Ул. Жуковского, 18 53 Стоматологическая клиника Dental House Санкт-Петербург Наб. Черной Речки, 51 54 Стоматологическая клиника «Авторская стоматология» Ростов-на-Дону Советская ул., 23/1 55 Стоматологическая клиника Smile Clinic Москва Смольная ул., 24а 56 Стоматологическая клиника «Наудент» Москва Ул. Гризодубовой, 1а 57 Медицинский центр «Тельмана 41» Санкт-Петербург Ул. Тельмана, 41, к. 1 58 Стоматологическая клиника «Миполь» Москва Куркинское ш., 17 59 Имплантологический центр NKclinic Москва Ленинский просп., 72/2 60 Стоматологическая клиника «Столица» Москва Просп. Мира 12, с. 3 61 Стомартстудио Leonardo Москва Истринская ул., 8, к. 3 62 Центр эстетической медицины «Ваш стоматолог» Воронеж Бульв. Пионеров, 17б 63 3D-стоматология «Новадэнт» Тула Ул. Демонстрации, 1г 64 Частная практика Ирины Зайцевой Москва Ул. Вавилова, 7 65 Стоматология «Доктор Дент» Санкт-Петербург Литейный просп., 24 66 Стоматологическая клиника «Белые клематисы» Москва Измайловский бульв., 38/11 67 Немецкая стоматология Recomendent Новосибирск Ул. Салтыкова-Щедрина, 118 68 Стоматология «Демостом» Москва Ружейный пер., 3 69 Академия пластической хирургии, медицинской косметологии и эстетической стоматологии Atribeaute Clinique Санкт-Петербург Новочеркасский просп., 33, к. 3 70 Стоматология «Ладент» Москва 1-й Колобовский пер., 19, с. 3 71 Клиника «Стоматология Бест» Москва Октябрьская ул., 36 72 Стоматология «Доктор Осипов» Москва Ул. Косыгина, 5 73 Авторская стоматологическая клиника академика И. В. Маланьина Краснодар Московская ул., 79, к. 1 74 Швейцарская стоматологическая клиника Swiss Smile Москва Всеволожский пер., 2, с. 2 75 Happy Dents Москва Ленинский просп., 111, к. 1 76 Стоматологическая клиника «Анатомия улыбки» Москва Чапаевский пер., 3 77 Семейная стоматология «Интердент» Москва Ул. Артамонова, 16, к. 1 78 Стоматология «Лаки Смайл» Москва Тессинский пер., 5, с. 1 79 Стоматологическая студия «Тарилюкс» Хабаровск Ул. Дзержинского, 65 80 Studio32 Москва Ул. Усачева, 62, c. 1 81 Стоматологическая клиника «Гильдия стоматологов» Санкт-Петербург Просп. Сизова, 21, к. 2 82 Стоматология «Аванстом» Москва Электродная ул., 2, с. 1а 83 Стоматологическая клиника Dentblanc Москва Мичуринский просп., 5 84 Клиника Firadent & Co. Москва Ул. Талалихина, 35 85 Стоматологическая клиника ЗУУБ.РФ Москва 2-я Брестская ул., 46, с. 1 86 Многопрофильная клиника ЦЭЛТ Москва Ш. Энтузиастов, 62 87 Стоматологическая клиника DiezDent Москва Ул. Авиаконструктора Микояна, 14/4 88 «Стоматологическая практика 14x14» Балашиха Ш. Энтузиастов, 36 89 Стоматология «Бест Клиник» Москва Новочеремушкинская ул., 34, к. 2 90 Atis Faber Челябинск Ул. Пушкина, 71 91 Стоматология «Имплантмастер» Москва Малый Сухаревский пер., 9. с. 1 92 «Клиника доктора Осиповой» Москва Ул. Островитянова, 9, к. 1 93 Стоматология «Витал ЕВВ» Екатеринбург Ул. Шейнкмана, 136 94 Стоматология «Доктор Бон» Москва Братиславская ул., 10 95 Стоматологическая клиника «Подмосковье» Ярославль Ул. Некрасова, 41 96 Стоматологическая клиника «Юнидент» Тюмень Ул. 8 Марта, 2/5 97 Стоматологическая клиника «Имплантс» Владивосток Шилкинская ул., 6в 98 Клиника израильской эстетической медицины «Seline Clinic Москва» Большой Кондратьевский пер., 7 99 Центр клинической стоматологии Dental Dream Москва Зоологическая ул., 2 100 Центр эстетической медицины «Реновацио» Красноярск Ул. Весны, 7д открыть таблицу в новом окне По данным Startsmile. *Полные данные доступны на startsmile.ru.

Топ-50 стоматологических сетевых клиник России* Место Название Город Адрес 1 Стоматологическая клиника «Рудента» Москва Пр-д Березовой Рощи, 6 2 Стоматологическая клиника Beauty Line Москва Никольская ул., 10 3 Belgravia Dental Studio Москва Молодогвардейская ул., 2, к. 1 4 Сеть стоматологических клиник «Меди» Санкт-Петербург Невский просп., 82 5 Сеть стоматологических клиник для детей и взрослых «Вероника» Санкт-Петербург Ул. Савушкина, 8, к. 2 6 Сеть стоматологических клиник «Дента-Эль» Москва Университетский просп., 4 7 Сеть стоматологических клиник «Медси» Москва Грузинский пер., 3а 8 «Дентал-Сервис» Новосибирск Ул. Героев Труда, 4 9 Сеть стоматологических клиник «Доктор Мартин» Москва Товарищеский пер., 12, с. 6 10 Стоматологический комплекс «ПрезиДЕНТ» Москва Люблинская ул., 161 11 Международный центр дентальной имплантации «Эспадент» Москва Ул. Мишина, 38 12 К+31 Москва Ул. Лобачевского, 42, с. 4 13 Стоматологическая клиника «Ресто» Ижевск Удмуртская ул., 304н 14 Сеть стоматологических поликлиник «Здоровая улыбка» Москва Тимирязевская ул., 11, к. 1 15 «Прайм-стоматология» Рязань Ул. Есенина, 110 16 Группа клиник «Стоматологическая практика» Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 54г 17 Научная стоматология «Дантистофф» Москва Хорошевское ш., 48 18 Специализированный стоматологический центр «Ортодонт Премьер» Зеленоград Ул. Каменка, к. 2008 19 Сеть клиник щадящей стоматологии «Пандент» Санкт-Петербург Ул. Восстания, 47 20 Сеть стоматологических клиник «Вэладент» Челябинск Каслинская ул., 99в 21 Сеть стоматологических клиник Dental Forte Набережные Челны Бульв. Галиаскара Камала, 24а 22 «Он клиник» Москва Воронцовская ул., 8, с. 6 23 Стоматологическая сеть «Блеск» Новосибирск Ул. Покрышкина, 1 24 Сеть стоматологических клиник «Садко» Нижний Новгород Ул. Бекетова, 13 25 Клиника семейной стоматологии «Медгарант» Санкт-Петербург Ул. Бадаева, 6, к. 1 26 Сеть стоматологических клиник «Никор» Зеленоград Зеленоград, к. 1825 27 Сеть семейных стоматологических клиник «Илатан» Москва Марксистский пер., 3 28 Стоматология «Табиб Плюс» Уфа Ул. 50 Лет СССР, 30, к. 1 29 Сеть стоматологических клиник «Росс-Дент» Краснодар Ул. Калинина/Братьев Игнатовых, 380/120 30 Сеть стоматологических клиник «Интердентос» Королев Просп. Космонавтов, 11 31 Стоматология «Практик» Саратов Ул. Вавилова, 27/29 32 Сеть стоматологических клиник «Космостом» Омск Просп. Мира, 29 33 Стоматологии «Спартамед» Омск Ленинградская пл., 6 34 Сеть стоматологических клиник «Стильдент» Новосибирск Ул. Гребенщикова, 8 35 Сеть стоматологических клиник «Дентавита» Москва Страстной бульв., 11, с. 2 36 Сеть клиник «Первая семейная клиника Петербурга» Санкт-Петербург Коломяжский просп., 36/2 37 Стоматология «Сити Смайл» Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 99а 38 Сеть стоматологических клиник «Гарант» Екатеринбург Опалихинская ул., 42 39 Стоматологический центр «Эстетикс» Москва Алтайская ул., 4 40 Стоматология для всей семьи «Улыбка» Омск Ул. Масленникова, 41 41 Сеть стоматологических клиник «Юнидент» Москва Ул. Арбат, 42, с. 3 42 Smile Spa клиника Москва Ленинский просп.,103 43 Сеть стоматологических клиник Zub.ru Москва Столярный пер., 7, к. 2 44 Семейная стоматологическая клиника «Доктор Келлер» Батайск Северный массив, 8б 45 Стоматологическая клиника VivaDent Москва Просп. Маршала Жукова, 59 46 Стоматология «Урсула» Екатеринбург Уральская ул., 75 47 Сеть стоматологических клиник «Клиника доброго стоматолога» Санкт-Петербург Просп. Народного Ополчения, 10 48 Сеть стоматологических клиник «СМ-Стоматология» Москва Ярославская ул., 4, к. 2 49 Сеть стоматологических центров «Клиника доктора Лютикова» Иркутск Российская ул., 13 50 Сеть стоматологических клиник «Новадент» Москва Дубнинская ул., 27, к. 1 открыть таблицу в новом окне По данным Startsmile. *Полные данные доступны на startsmile.ru.