Цифру пробуя на зуб

Экспертный журнал Startsmile и ИД «Коммерсантъ» представляют седьмой ежегодный рейтинг частных стоматологических клиник России. В нынешнем году по 200 критериям проанализировано более 1 тыс. стоматологических клиник более чем из 100 городов России. Это абсолютный рекорд. Рейтинг-2019 показал повсеместный рост технологической оснащенности российских стоматологий.
Критерии остаются неизменными. Традиционно три номинации: клиники, которым больше трех лет, клиники-новички (действующие меньше трех лет) и сетевые стоматологии. Основное количество баллов начислялось за профильную деятельность: разнообразие услуг, применение передовых технологий и оборудования, квалификацию врачей. В 2019 году особое внимание было уделено информационной открытости.
На протяжении последних лет было сформировано около 200 критериев, на основании которых оценивается каждая клиника, и большинство из них меняются в соответствии с новыми требованиями и тенденциями развития отрасли. К примеру, в нынешнем году это коснулось технической оснащенности клиник. Два-три года назад клиника, имеющая стоматологический микроскоп, получала дополнительные баллы. Сейчас микроскоп стал необходимым и обыденным инструментом стоматолога.
Рейтинг-2019 показал возросший уровень технологической оснащенности клиник, причем уже не только столичных. Практически все инструментальные и технологические новинки мировой стоматологии применяются в российских клиниках.
Более тесной становится связь стоматологии и косметологии. Если раньше клиник, которые наряду со стоматологическими предлагали услуги косметологии и эстетической медицины, были единицы, то в последнее время их число неуклонно растет. Сегодня большинство авторитетных специалистов заявляют, что для создания красивой улыбки необходимо проведение ряда смежных процедур — только комплексный подход обеспечит желаемый результат. На сайтах клиник все чаще можно заметить отдельные разделы, посвященные стоматологии и косметологии.
За последние два года резко возрос уровень работы клиник в интернете. Они запускают собственные сайты на высоких техническом и дизайнерском уровнях. Все больше клиник активно работают в социальных сетях. Интересно, что в текущем году представительства в соцсетях открывали не только клиники, но и врачи.
Мы вступили в век экономики внимания, а информационное поле переполнено. За внимание пациентов борется огромное количество клиник, и роста числа пациентов удается добиться только лучшим. Клиники переименовываются, объединяются, вступают в группы и альянсы — эта тенденция явно прослеживается в Рейтинге-2019. Скорее всего, объединение происходит с целью увеличить шансы на выживание и сэкономить средства.
Все чаще стали открываться стоматологии-студии на один-два кабинета. Причиной этого отчасти стала возросшая доступность цифровых технологий, которые, несмотря на высокую стоимость, значительно упрощают работу. К примеру, технология CAD/CAM позволяет производить зубные протезы на месте буквально в считаные часы. Однако такие клиники пока не обеспечивают стабильного качества и полноценного сервиса, поэтому в нашем рейтинге они отсутствуют.
Региональные клиники все еще в роли догоняющих в плане сервиса и внедрения информационных технологий. В региональных клиниках, как правило, делается упор на универсалов и не хватает узких специалистов.
Наивысшая конкуренция — в категории клиник старше трех лет. Здесь преобладают московские стоматологии. И все же в первую двадцатку вошли четыре региональные клиники. Примерно та же ситуация и в категории клиник-новичков.
Гораздо более интересная картина наблюдается в категории сетевых клиник. Высшие места здесь также принадлежат столичным стоматологиям, однако в первую десятку вошло сразу шесть провинциальных клиник. Радует и география. Хорошие сетевые клиники есть в большинстве регионов страны.
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По данным Startsmile.
*Полные данные доступны на startsmile.ru.
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По данным Startsmile.
*Полные данные доступны на startsmile.ru.
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По данным Startsmile.
*Полные данные доступны на startsmile.ru.
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