21–23 июня в Москве состоялся первый конгресс Altracore Biomedical Russia, собравший более 400 российских и иностранных специалистов в области хирургической, ортопедической и цифровой стоматологии. В программу конгресса были включены все самые значимые в мировой стоматологии темы: эстетика имплантатов, цифровые технологии, регенерация, окклюзия, цифровой дизайн улыбки, работа с мягкими тканями, управление клиникой.

«На конгрессе были представлены технологии и методики не только потому, что они новые, но прежде всего потому, что они развивают стоматологию как профессию и как рынок стоматологических услуг, привнося новое качество»,— говорит Александр Смирнов, учредитель и руководитель стоматологической компании Altracore Biomedical Russia, специализирующейся на проведении образовательных мероприятий, разработанных с учетом потребностей специалистов в разных областях стоматологии с разным уровнем клинических навыков.

На конгрессе выступили признанные лидеры мировой стоматологии, среди которых были разработчики протоколов стоматологического лечения, применяемых клиницистами во всем мире. Свои доклады и мастер-классы представили: Клейтон Чен (США), Кристиан Коучмен (Бразилия), Франческо Минтроне (Италия), Исаак Тавиль (США), Александр Горлов, Максим Хышов, Артем Башуров, Антон Криворотов, Максим Копылов, Давид Назарян, Максим Ашортиа, Виктор Щербаков.

«Нашей задачей, нашей идеей было показать, насколько цифровые технологии дополняют традиционные, которыми мы пользуемся каждый день, и то, что они не исключают друг друга»,— отмечает Александр Горлов, научный директор конгресса.

Впервые в России был продемонстрирован ряд новейших технологий в области клинической стоматологии: новинки в ортопедической линейке системы имплантатов Renova; Densah Burs — уникальные сверла для уплотнения кости; DSD Planning Centre Russia — глобальный цифровой концепт, собравший воедино все лучшие технологии в мире, полный цифровой протокол: от фото пациента до финальной работы; Cervico — уникальная система создания индивидуализированных формирователей десны у кресла; Vitala — новая коллагеновая мембрана без памяти формы; Z-core — новый костный материал; Pro-Fix — набор для фиксации мембран и костных блоков.

Отдельная сессия была посвящена коммерческому развитию стоматологической практики. На сессии обсуждались вопросы стратегического, маркетингового, коммерческого планирования и продвижения клиники или врача в социальных сетях, особенности создания команды специалистов, тонкости общения с пациентами.

«И технологии, и спикеры, и темы, которые были затронуты,— все было самым современным и актуальным. Но вдохновить людей и воодушевить, дать и эмоциональный посыл — это, наверное, самое ценное, что мы могли сделать»,— отмечает Александр Смирнов,.

Владислав Дорофеев, Юлия Клоуда