Стоматология-2019 — это прежде всего лечение

В основной категории (топ-100 клиник старше трех лет) высшие места заняли стоматологические клиники, чьей основной специализацией является именно лечение зубов (то есть не многопрофильные медицинские центры). Абсолютное большинство клиник из топ-10 представляют Москву, однако в числе лучших есть и несколько региональных учреждений. Клиники из первой двадцатки набрали огромное количество баллов и не имеют конкурентов.

Что касается клиник, работающих меньше трех лет, то в 2019 году несколько лидеров прошлых рейтингов перешли в основную категорию и даже сумели подвинуть некоторых привычных фаворитов. Но только первые три-четыре клиники-новичка по количеству итоговых баллов приближаются к клиникам из номинации старше трех лет, однако даже здесь разрыв довольно ощутимый. В нынешнем году открылось много новых клиник, но далеко не все они могут похвастаться наличием опытных специалистов, передового оборудования и качественного сервиса. Именно поэтому итоговая таблица клиник до трех лет была сокращена до 30 позиций, чтобы не вводить людей в заблуждение относительно качества стоматологической помощи и выделить действительно достойные клиники.

В категории сетевых клиник на первых местах также находятся профильные учреждения, ориентированные прежде всего на оказание медицинских услуг. Положительным моментом является и то, что в первой двадцатке оказалось много региональных стоматологических клиник. Лидеры в этой категории набрали довольно большое количество баллов, однако такой конкуренции, как в основной категории, здесь не наблюдается, поэтому итоговая таблица также представлена в сокращенном варианте.