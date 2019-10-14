Россия рассматривает возможность поставок самолетов и вертолетов в ОАЭ

Россия планирует наладить поставки отечественных самолетов и вертолетов на рынок Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили в Минпромторге по результатам прошедшего заседания российско-эмиратской межправительственной комиссии.

«Сейчас рассматривается возможность поставки российских самолетов и широкой линейки вертолетной техники в ОАЭ, а также создание новых образцов и моделей для продвижения на внешние рынки»,— говорится в сообщении российского ведомства.

В Минпромторге также отметили, что наряду с гражданской авиацией приоритетными направлениями сотрудничества двух стран являются судостроение, геология, нефтегазовый сектор. Сейчас ежегодный товарооборот России с ОАЭ превышает $1 млрд.

Напомним, в начале 2017 года между Россией и ОАЭ года были подписаны несколько соглашений, в том числе по созданию легкого фронтового многофункционального самолета. Тогда же сообщалось, что ОАЭ заинтересованы в приобретении не менее 12 истребителей Су-35.

О том, как Россия возвращает утраченные позиции в арабских странах,— в материале “Ъ” «Восток — дело долгое».