В Тунисе завершился первый тур голосования на досрочных президентских выборах

В Тунисе завершился первый тур голосования на досрочных президентских выборах. Явка составила 35%, сообщили информагентства со ссылкой на Центризбирком. Результаты голосования будут известны 17 сентября.

Всего на пост президента Туниса баллотировались 24 претендента. В случае если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур, который состоится не позднее 13 ноября.

Ожидалось, что основными претендентами на пост главы государства станут представитель умеренно исламистской партии «Ан-Нахда» Абдель Фаттах Муру и действующий глава правительства Юсефо Шахед.

Досрочные президентские выборы были назначены в связи со смертью в июле этого года 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет. Всего в Тунисе правом голоса обладают около 7 млн избирателей.

На чем придется сосредоточиться новому главе государства — в материале “Ъ” «Президент Туниса окажется в чрезвычайном положении».