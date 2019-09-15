В Тунисе завершился первый тур голосования на досрочных президентских выборах. Явка составила 35%, сообщили информагентства со ссылкой на Центризбирком. Результаты голосования будут известны 17 сентября.
Всего на пост президента Туниса баллотировались 24 претендента. В случае если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет назначен второй тур, который состоится не позднее 13 ноября.
Ожидалось, что основными претендентами на пост главы государства станут представитель умеренно исламистской партии «Ан-Нахда» Абдель Фаттах Муру и действующий глава правительства Юсефо Шахед.
Досрочные президентские выборы были назначены в связи со смертью в июле этого года 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет. Всего в Тунисе правом голоса обладают около 7 млн избирателей.
На чем придется сосредоточиться новому главе государства — в материале “Ъ” «Президент Туниса окажется в чрезвычайном положении».
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