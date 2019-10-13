Около 100 человек вышли на митинг против сноса СКК

В воскресенье, 13 октября, около 100 человек вышли на митинг против сноса спортивно – концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Московском районе.

Участники акции потребовали признать комплекс объектом культурного наследия и сохранить зеленую зону возле СКК.

Акция согласована городскими властями. По словам одного из организаторов митинга, градозащитника Красимира Врански, активистам пришлось через суд добиваться права на его проведение.

Напомним, что в начале октября был объявлен конкурс на право заключения концессионного соглашения по проекту реконструкции и эксплуатации СКК. Проект будет реализован по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Реконструировать СКК предполагается до 2023 года. На днях ООО «СКА-Арена» получило ордер ГАТИ на установку забора возле комплекса и инженерно-геологические изыскания.