Объявлен конкурс на реконструкцию СКК «Петербургский»

Власти Петербурга объявили конкурс на право заключения концессионного соглашения по проекту реконструкции и эксплуатации СКК «Петербургский».

Как сообщили в комитете по инвестициям, в течение 31 рабочего дня претенденты могут подать заявки на конкурс. По итогам рассмотрения заявок комиссия определит участников конкурса и начнет прием конкурсных предложений. Проект будет реализован по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП). Предполагается, что вместимость спортивного комплекса составит более 20 тыс. человек на главной арене и не менее 300 — на малой арене. На прилегающей к СКК территории будет разбит парк с игровым комплексом и спортплощадками для использования круглогодично.

Реконструировать СКК предполагается до 2023 года, город сложит в проект не более 10 млрд бюджетных средств. Размер вложений концессионера в реализацию проекта составит 10 млрд руб.

Технические подробности планируемой реконструкции СКК не приводятся.

Напомним, что в сентябре АО «Стройтрансгаз» объявило конкурс на поиск подрядчика для частичного демонтажа СКК «Петербургский», однако закупка была отменена. При этом в августе председатель петербургского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев заявлял, что за последние месяцы Градсовет не возвращался к проекту реконструкции СКК «Петербургский» и пока не планирует рассмотрения новых эскизов.