Комитет по благоустройству не выявил факта вырубки деревьев около СКК

Специалисты комитета по благоустройству провели проверку на территории, прилегающей к СКК «Петербургский». По ее итогам факта вырубки деревьев и кустарников выявлено не было. Работы на газонах также пока не начались, сообщили в пресс-службе Смольного.

При этом в комитете пояснили, что по порубочному билету, выданному ООО «СКА Арена», инженерно-геологические изыскания могут проводиться на газонах площадью 1,9 тыс. кв. м. В то же время об уничтожении деревьев и кустарников речь в документе не идет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что, по данным защитников сквера возле СКК, Смольный якобы разрешил вырубать там деревья. В комитете по благоустройству по этому поводу заявили, что проведут собственную проверку данной информации.