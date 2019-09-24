Клубы сыграли на чужие

Единая лига ВТБ перед стартом начинающегося 25 сентября нового сезона обнародовала бюджеты девяти входящих в нее российских команд. Лидером вновь стал сильнейший клуб страны и Европы ЦСКА, потративший в прошлом сезоне 2,86 млрд руб. Однако отставание второй команды лиги — «Химок» — сократилось по сравнению с прошлым годом с почти 900 млн до 533 млн руб. Учитывая, насколько мощную и дорогостоящую заявочную кампанию химчане провели минувшим летом, не исключено, что в грядущем сезоне по расходам они обгонят армейцев.

Единая лига ВТБ подтвердила статус единственной профессиональной спортивной лиги России, регулярно публикующей бюджеты ее участников. Правда, не всех. Как отметил почетный президент лиги, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, у лиги нет легальных возможностей требовать от четырех иностранных команд, в нее входящих,— казахстанской «Астаны», эстонского «Калева», белорусского «Цмоки-Минска» и польской «Зелена-Гуры» — публикации финансовых сведений. Впрочем, он добавил, информацией лига все же располагает, и заверил, что иностранным клубам до ведущих российских в том, что касается бюджетов, далеко.

Больше всех в предыдущем сезоне потратил ЦСКА, что сюрпризом не стало: армейцы традиционно являются наиболее обеспеченным баскетбольным клубом России. Расходы ЦСКА составили 2,86 млрд руб. Это на 533 млн руб. больше, чем у второй по силе команды лиги «Химок». Разница все еще внушительная, но стоит отметить, что подмосковная команда взяла курс на быстрое сокращение отставания. В прошлом году химчане потратили на 872 млн руб. меньше, чем ЦСКА. Учитывая, однако, насколько впечатляющую по именам и, видимо, по расходам заявочную кампанию подмосковная команда провела летом, по мнению Сергея Иванова, не исключено, что «Химки» подвинут ЦСКА с первого места и, может, даже не только в том, что касается финансов. Ведь из 11 игроков, перебравшихся в «Химки» в межсезонье, по крайней мере половина — Девин Букер, Сергей Карасев, Стефан Йович, Тимофей Мозгов, Юнас Жеребко — являются баскетболистами с большим опытом выступлений на высоком уровне, в НБА или Евролиге.

Впрочем, финансовые мускулы накачали не только «Химки». Сергей Иванов обратил внимание на то, что в лиге теперь сразу пять команд, расходные части бюджетов которых превышают 1 млрд руб. (помимо ЦСКА и «Химок» это еще «Локомотив-Кубань» и «Зенит») или вплотную к ним приближаются (УНИКС). Однако именно на содержание баскетболистов ЦСКА и «Химки», как и год назад, тратят гораздо больше остальных. Так, у армейцев на оплату контрактов игроков ушло 1,425 млрд руб., плюс еще 111 млн руб.— на зарплаты тренеров и технического персонала. «Химки» на эти цели израсходовали 1,01 млрд и 158 млн руб. соответственно (более солидные затраты на тренеров у подмосковной команды объясняются тем, что она по ходу сезона меняла наставника). Занимающий третье место по размеру платежной ведомости «Локомотив» идет со значительным отставанием. На зарплаты игроков он израсходовал 722 млн руб., на тренеров (а их за сезон у краснодарцев было трое) — 111 млн руб.

Несмотря на рост расходов клубов, главная проблема российского баскетбола — низкие собственные заработки — никуда не делась. Разве что ЦСКА в графе «продажа билетов» показал более или менее солидную цифру — 152 млн руб. Ни у одной из оставшихся команд поступления по этой статье не превысили 25,3 млн руб. Примечательно, что от реализации билетной программы чуть больше заработала сама лига, которая самостоятельно проводит всего одну игру в сезоне — «Матч звезд». К слову, в этом сезоне шоу, как и в прошлом, примет «ВТБ Арена» (игра намечена на 16 февраля), и в лиге рассчитывают на улучшение финансовой отдачи от его проведения.

Учитывая незначительные собственные заработки клубов, опираться им по-прежнему приходится на поступления от владельцев и спонсоров (см. справку). ЦСКА по этим статьям получил 2,565 млрд руб., «Химки» — 2,27 млрд руб., «Зенит» — 1,31 млрд руб., «Локомотив» — 1,265 млрд руб., УНИКС — 950 млн руб.

Сергей Иванов вновь повторил, что ситуацию трудно изменить, пока клубы не получат возможности получать значительные средства от реализации медийных прав. Но, как отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, сейчас добиться этого невозможно ввиду особенностей российского медиарынка. На данный момент лига получает от реализации медийных прав за пределами России не более €1,5 млн за трехлетний цикл. Внутри страны, где встречи чемпионата транслирует «Матч ТВ», лига не зарабатывает ничего, довольствуясь тем, что вещатель берет на себя расходы по организации трансляций наиболее востребованных игр.

Александр Петров