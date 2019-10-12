В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни

В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Опрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь появился на странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» 11 октября.

Россия подписала протокол к Конвенции о защите прав человека и основных свобод по отмене смертной казни в 1997 году. Последний смертный приговор в РФ вынесли в 1996 году. К этому наказанию приговорили Сергея Головкина, который убил 11 мальчиков в Москве.

Установок на проведение опроса не давали в Госдуме, заявила советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова. «Ребята ведут соцсети, соцсети предполагают опросы, сделали опрос, СМИ раскрутили опрос во "ВКонтакте", как будто это всенародный референдум. SMM живет сам по себе, никаких установок не было. Все устраивают опросы, в том числе и они»,— сказала госпожа Кашеварова.

Отношение к смертной казни в России и мире Инфографика “Ъ” Читать далее

Активные обсуждения высшей меры наказания начались на фоне убийства в Саратове девятилетней Елизаветы К. В совершении преступления подозревается 35-летний житель Саратова Михаил Туватин, он дал признательные показания. Убийство вызвало широкий резонанс, сотни человек в Саратове вышли на стихийный митинг и потребовали выдать им предполагаемого убийцу ребенка.

Подробнее об инциденте — в материале “Ъ” «За школьницу вступилась толпа».