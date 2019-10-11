Жители Саратова вышли на стихийный митинг из-за убийства девятилетней девочки

В Саратове несколько сотен человек вышли на стихийный митинг у гаражного массива, где обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки. Участники митинга требуют выдать им предполагаемого убийцу ребенка. Прибывшая на место полиция просит собравшихся разойтись.

О пропаже девятилетней Лизы К. стало известно 9 октября, ее искали больше суток. В поисках принимали участие волонтеры «Лизы Алерт», полицейские и местные спасатели. Региональный Следственный комитет возбудил дело об убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вечером 10 октября тело девочки обнаружили в одном из боксов недалеко от ее дома на улице Высокой, передает агентство «Регион 64». Информацию о том, что ребенок погиб, подтвердил ТАСС зампредседателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин: «Нашли тело девочки».

Агентство «Версия-Саратов» пишет, что подозреваемого в убийстве задержали, мужчина дал признательные показания. Предполагаемого убийцу привезли к гаражам, чтобы провести следственный эксперимент, однако к месту преступления стали собираться местные жители. Горожане начали раскачивать полицейский автомобиль, в котором мог находиться преступник. По данным агентства «Свободные новости», люди также стали кидать в полицейские машины предметы. На место прибыл ОМОН. Telegram-канал Baza сообщает, что для разгона митингующих полиция применила слезоточивый газ.

Предполагаемого убийцу увезли в отдел полиции по Кировскому району. Митингующие стали собираться у здания. К недовольным гражданам вышел начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной, он призвал собравшихся к спокойствию, передает «Версия-Саратов».