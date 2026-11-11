Два летевших в Петербург самолета сели в Хельсинки из-за ограничений в Пулково
Два пассажирских самолета, направлявшихся в Санкт-Петербург, изменили маршрут и приземлились в международном аэропорту Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Рейсы UJ 771 из Хургады и TK 403 из Стамбула были перенаправлены в финский аэропорт из-за ограничений в петербургском аэропорту Пулково.
Пулково закрылся около 0:45 мск. В 7:15 аэропорт возобновил работу в ограниченном режиме — рейсы обслуживались по согласованию с органами. Около 7:30 ограничения были полностью сняты.
По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в ночь на 11 ноября над регионом сбили около 150 беспилотников. В портовой зоне Усть-Луга произошел пожар. Пострадали трое работников.