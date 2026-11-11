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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирПереговоры

Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби возобновятся в 11:00 мск

Переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию продолжатся сегодня в 12:00 по местному времени (11:00 мск). Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в российской переговорной группе.
Прошедшая накануне трехсторонняя встреча длилась около четырех часов в закрытом формате. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляли спецпосланники главы государства Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Господин Кушнер назвал первый день переговоров обнадеживающим. Одной из центральных тем встречи стали послевоенные гарантии безопасности России и Украины.
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