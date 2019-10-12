Турция заявила, что взяла под контроль сирийский город Рас эль-Айн

Турция в рамках операции «Источник мира» на севере Сирии установила контроль над городом Рас эль-Айн, сообщает турецкое Минобороны. По данным издания Daily Sabah, город был взят Сирийской национальной армией, которую поддерживает Анкара.

Как утверждает базирующийся в Лондоне «Сирийский центр наблюдения за правами человека», пока в городе продолжаются бои. Курдские формирования, в свою очередь, отрицают, что Рас эль-Айн находится под контролем ВС Турции, заявил AFP представитель курдов.

Турция начала военную операцию 9 октября. Цель Анкары — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. По последним данным, были уничтожены более 400 курдов. США пригрозили ввести против Турции санкции, если та начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения.

Подробнее об операции — в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».