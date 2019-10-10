МИД Турции назвал причину военной операции на севере Сирии

Турция решила начать военную операцию на севере Сирии из-за того, что США поставляли оружие сирийским курдам, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Операция «Источник мира» началась в среду, 9 октября. Анкара насчитала уже более 100 ликвидированных террористов, курды сообщают, что жертвы есть и среди мирных граждан.

По словам господина Чавушоглу, Турция откладывала начало операции, чтобы дать США вывести своих военных. «Мы ждали, они не вывели. Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим. При этом они продолжали поставлять оружие YPG (силы самообороны сирийских курдов.— “Ъ”). Мы терпели это долго, наконец, нашему терпению пришел конец»,— рассказал министр в эфире телеканала CNN Turk (цитата по «РИА Новости»).

Как считает Мевлют Чавушоглу, США не уполномочены запрещать турецкой авиации участвовать в операции. Он пояснил, что Анкара заранее уведомила другие страны о начале военных действий, чтобы предотвратить аварии и столкновения, а не потому что ей «нужны разрешения».

«США говорят, что без разрешения их координационного центра в Катаре ни один самолет не взлетит. Но мы здесь боремся с терроризмом. <…> У США нет права командовать в сирийском воздушном пространстве и решать, кому летать, а кому нет»,— добавил министр иностранных дел Турции.

Напомним, Турция хочет занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований (Турция называет их террористическими, при этом они поддерживаются США). Перед началом военной операции президент США Дональд Трам заявил о выводе американских военных с этой территории. Курды обвинили Вашингтон в предательстве. МИД России призвал Дамаск и курдов к диалогу для урегулирования конфликта.

Подробнее об операции Турции в Сирии — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».