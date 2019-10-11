Долг Гуцериевых обернулся триллионом рублей

СМИ насчитали у семьи Михаила Гуцериева долгов почти на триллион рублей — это 1% от всей банковской системы России, пишет Forbes. По информации издания, крупнейшими кредиторами для компаний миллиардера и его родственников выступили Сбербанк и банк «Траст». Группа «Сафмар» Гуцериева опровергла «безумный» долг и назвала материал Forbes образцом коррумпированной журналистики. За что именно клан Гуцериевых мог задолжать столь крупную сумму? И как сам бизнесмен оценил такие данные? Об этом — Владимир Расулов.

Внушительные долги у семьи Михаила Гуцериева, по версии Forbes, сложились из четырех основных составляющих. Значительная часть этих обязательств — 320 млрд руб. — пришлась на банк «Траст». Как сообщило издание, такую сумму после санации Бинбанка и Рост-банка, кредитной организации должен их бывший владелец, племянник господина Гуцериева Микаил Шишханов. В «Трасте» эту информацию комментировать отказались, а вот в группе «Сафмар» — в ответ на запрос “Ъ FM” — назвали такое объединение обязательств Гуцериева и Шишханова «притянутым за уши».

Это нормальное требование любого кредитора. И вот пока банки сами не поймут, насколько эти кредиты оказались безвозвратными или полностью возвратными, все по ним хорошо. Бить в колокол, мне кажется, еще очень рано».

Самым крупным кредитором Гуцериевых, по данным Forbes, стал Сбербанк. Семья якобы задолжала ему 325 млрд руб. Из них 170 млрд руб. — это обязательства Афипского нефтеперерабатывающего завода, который группа «Сафмар» приобрела в апреле. Сбербанк этот вопрос комментировать не стал, а в группе заявили, что в реальности речь идет о долгах бывших акционеров НПЗ: компаний «Новый поток» и «Нефтегазиндустрия». Тем временем у подконтрольной Михаилу Гуцериеву «Русснефти» СМИ также нашли обязательства перед ВТБ на 77 млрд руб., а другие компании должны еще нескольким банкам, но сумма каждого из этих кредитов не превышает 10 млрд руб.

Банки вполне могут потребовать многомиллиардные долги через суд, но если дело все-таки дойдет до арбитража, то взыскать эти суммы полностью вряд ли получится, уверен руководитель антимонопольной практики юридической фирмы «ФБК Legal» Сергей Ермоленко: «Практика арбитражных судов, связанная с привлечением контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, существенно меняется, и меняется она не в пользу бенефициаров. Мы можем вспомнить громкие дела такие, как привлечение Тельмана Исмаилова к субсидиарной ответственности, но обычно, когда речь идет о долгах подобного масштаба, даже сами кредиторы понимают, что целиком они эту сумму не вернут. История с господином Гуцериевым, если и будет разрешена, то это займет годы, и по итогу, все равно будет существенный дисконт».

Группа «Сафмар» назвала материал Forbes «образцом коррумпированной журналистики». Эти слова в редакции расценили как повод для возможного иска. Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Дмитрий Озман отметил, что опубликованные данные можно найти в открытых источниках. А юристы журнала могут обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Гуцериевы в этом году возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние журнал оценил более, чем в $5,5 млрд.