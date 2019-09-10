«Сафмар» закупился собой

«Сафмар финансовые инвестиции» менее чем за год потратил 4,4 млрд руб., или 73% зарезервированных на трехлетнюю программу обратного выкупа акций средств. За это время он собрал 7,5% своих акций. При этом котировки бумаг падали против рынка. Ранее холдинг планировал приобретения сторонних финансовых компаний, но в данный момент мог временно сменить приоритеты, полагают эксперты.

Холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ) 9 сентября раскрыл информацию о выкупе в конце августа 2,2 млн своих акций (около 2%). В результате кипрский офшор Weridge Investments (на 100% принадлежит СФИ), который выступает оператором программы обратного выкупа акций (см. “Ъ” от 17 декабря 2018 года), стал владельцем уже почти 7,5% акций материнской компании. Акции холдинга «приобретались компанией в разные дни с 10 июля по 23 августа, но основной объем прошел в режиме переговорных сделок 23 августа», заявили “Ъ” в СФИ. По данным Московской биржи, 23 августа на ней в режиме переговорных сделок было продано 2,2 млн акций СФИ на 1,1 млрд руб.

«Сафмар финансовые инвестиции» объединяет финансовые активы семьи Гуцериевых: лизинговую компанию «Европлан», негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар», НПФ «Моспромстрой-фонд», 75% кредитного брокера «Директ кредит центр», а также 49% страховой компании ВСК. В конце прошлого года Михаил Гуцериев вышел из числа акционеров СФИ, а 30,4% акций холдинга консолидировал его сын Саид (см. “Ъ” от 31 января). НПФ «Сафмар» владеет 9,2% СФИ (см. “Ъ” от 4 сентября). Крупными акционерами холдинга являются НПФ «Будущее» (8,3%) и банк «Траст» (7,7%); 3,4% владеет офшор Ferlamor Investments.

Продавца и условия сделки в холдинге не раскрывают. По словам его представителя, на сегодняшний день на обратный выкуп потрачено около 4,4 млрд руб. В прошлом году совет директоров СФИ одобрил программу по выкупу на 6 млрд руб. На вопрос, будет ли программа обратного выкупа выполнена полностью в согласованном объеме, представитель заявил, что «акции приобретаются, в случае если такая возможность есть на рынке». Несмотря на выкуп с ноября 2018 года по начало сентября 2019 года цена акций упала на 17%, тогда как индекс Мосбиржи за тот же период вырос на 17,2%.

В прошлом году в презентации для инвесторов СФИ указывал, что у холдинга на счетах находится «8 млрд руб. свободных средств для инвестирования». Однако с тех пор холдинг приобрел лишь один актив, не входящий в периметр группы «Сафмар»,— 75% акций кредитного брокера «Директ кредит центр» были приобретены за 300 млн руб. Также рассматривалось приобретение белорусской лизинговой компании, рассказывали собеседники “Ъ”, близкие к СФИ, однако сделка так и не состоялась. В годовом отечете за прошлый год указывается, что одной из стратегических целей холдинга является инвестирование на горизонте трех-пяти лет «в финансовые сегменты, не представленные в текущем инвестиционном портфеле». При этом компания выплатила дивиденды за прошлый год в размере 1,6 млрд руб. «Свободные собственные средства СФИ инвестирует в разные инструменты — от приобретения новых активов… и программы обратного выкупа до вложения в стандартные финансовые инструменты, предлагаемые рынком»,— заявил представитель холдинга.

«Обратный выкуп делается с целью либо иметь ликвидный и понятный актив для определенной сделки, чтобы использовать его в качестве залога или привлечения стратегического инвестора, либо для финансовой поддержки акционеров в качестве аналогов дивидендов»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. В любом случае, по его словам, хотя бы временно обратный выкуп и дивидендные выплаты отвлекают средства от неорганического роста за счет сделок слияний и поглощений. «Возможно, сейчас холдинг просто не видит подходящих крупных объектов для покупок»,— указывает эксперт.

Илья Усов