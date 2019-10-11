«Осени пахана» никак не дадут начаться

«Ассоциация худших художников» (АХУХУ) заявляет, что организованную сообществом выставку «Осень пахана» не дают провести по идеологическим причинам. Представленные работы в АХУХУ называют «попыткой задокументировать эпоху» и жалуются, что премьера выставки в галерее DorDor была несколько дней назад сорвана представителями МЧС. Впрочем, в ГУ МЧС по Москве “Ъ” заверили, что об идеологии речь не идет: после проверки в помещении обнаружены нарушения противопожарного режима. После этого художникам отказали еще с десяток площадок. В одном из клубов говорят, что мероприятие негативно повлияет на имидж заведения, в другом — что «организаторы эксплуатируют политический актуальный контекст без глубинной рефлексии».

Три года назад художник Вадим Соболев создал сообщество АХУХУ, в состав которого входят около трех десятков художников из России и Беларуси. В феврале 2019 года они провели в Петербурге выставку «Русское поле ментов». Зрители увидели художественные работы, главными героями которых выступали полицейские. Например, на одном из полотен Татьяны Юрьевой сотрудник ОМОН стоит с окровавленным лицом на фоне фургона с надписью «Вкус Франции». Мероприятие в Питере пришлось завершить раньше срока из-за попыток кражи, порчи имущества и частых предложений «выйти поговорить» со стороны гостей и участников, сообщалось в соцсетях.

Новой выставкой, по словам господина Соболева, художники решили высказаться о политической ситуации в стране.

«"Осень пахана" — это попытка задокументировать эпоху, свидетелями конца которой мы являемся»,— говорится в сообществе АХУХУ.

По мнению артистов, «беспощадная русская стабильность находится сейчас на финальной стадии своего безумия». «Нам давно все понятно,— подчеркивают авторы.— Как ответственные люди мы должны продолжать высказывать свое отношение к происходящим событиям». При этом в АХУХУ напоминают, что они провели выставку «Русское поле ментов» «еще до массовых избиений мирных граждан в Москве и Петербурге». «Мы не боимся скандалов, интриг и преследований, визуализировать злобу дня — это наше конституционное право, гражданский долг и творческая необходимость»,— резюмировали в анонсе мероприятия организаторы.

Лидер АХУХУ Вадим Соболев, рассказывая об экспозиции, называет наиболее провокационными работы Вероники Полонской. На одной из ее картин под названием «Алиса в стране чудес» на фоне триколора изображена девушка Алиса с окровавленной спиной. На ее шее крест, по лицу размазана тушь, а во рту — ствол березы.

Картина Вероники Полонской «Алиса в стране чудес» Фото: vk.com/nehudo

Впрочем, зрители не увидели этой работы, как и несколько десятков других. «Утром 7 октября в галерею DorDor на Ходынской улице пришли чиновники, которые представились сотрудниками Пресненской управы,— рассказал господин Соболев.— Они сфотографировали картины, а затем послали их кому-то по WhatsApp. В обед приехали сотрудники МЧС и Роспотребнадзора. Они выявили нарушения пожарной безопасности». Полицейские вывели всех из галереи, продолжает господин Соболев, а потом работники управы автогеном заварили металлическую дверь в помещение. Документы об основаниях закрытия, уверяют организаторы выставки, представлены не были.

По словам владельца галереи Льва Нешина, до 9 октября сотрудники МЧС не уточняли, какие в помещении проблемы с безопасностью. Претензии были только к алкоголю в баре и уголку потребителей.

«Управа пообещала вырубить свет и электричество, если мы будем здесь находиться,— рассказал господин Нешин.— Я вижу в отмене выставки политический мотив. Хотя в работах нет экстремизма, есть ирония. Это еще недавно называлось карикатурой».

Впрочем, в МЧС отвергают политический подтекст событий. «В ходе проверки установлены факты нарушений требований пожарной безопасности, создающих непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, среди которых: отсутствие систем противопожарной защиты здания (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система дымоудаления); недостаточное количество эвакуационных выходов; размещение различных предметов на путях эвакуации и под лестничным маршем, а также нарушения требований в области обеспечения противопожарного режима»,— заявили “Ъ” в ГУ МЧС по Москве. При этом в ведомстве отметили, что проверка помещения была проведена после обращения в службу, не пояснив, от кого исходило это обращение. В управе Пресненского района “Ъ” получить комментарий не удалось.

Забрав работы, художники объявили, что выставка откроется 10 октября на площадке «Бумажная фабрика» в Переведеновском переулке. Впрочем, позднее художники отменили анонс: «На "Бумажную фабрику" поступили неофициальные угрозы от сотрудников "правоохранительных органов" о том, что если они завтра приютят выставку "Осень пахана", то они им устроят "сладкую жизнь"». «Угроз не было,— заверил “Ъ” основатель "Бумажной фабрики" Георгий Мамаков.— Ребята из АХУХУ нам позвонили, у нас как раз была свободная дата. Предварительно сказали, что мы посоветуемся и решим. Затем коллектив руководителей стал обдумывать, как это повлияет на имидж "Бумажной фабрики". Решили, что это для нас слишком при том, что мы не стесняемся никогда звать оппозиционно настроенных людей».

«Мы продолжаем искать помещение,— говорит Вероника Полонская.— Связывались с семью площадками, начиная с клубов и заканчивая какими-то оппозиционными, как они себя называют, либеральными площадками, и все отказываются. Отвечают, что им кто-то звонил. Люди не хотят проблем. Нам отказал бар "Делай культуру". Они сослались на то, что им не нравится такой контент, хотя они с таким контентом работали. Пытаемся договориться с Сахаровским центром».

По словам совладельца бара «Делай культуру» Марийки Семененко, «Осень пахана» не вписывается в контекст бара: «Мы увидели живопись, на которой были изображены Путин и Сталин с колючей проволокой. По нашему мнению, это не искусство. Организаторы эксплуатируют политический актуальный контекст без глубинной рефлексии. Да, путинский режим авторитарен, но это не сталинский режим, который был тоталитарен».

«Я не видела эти работы, но очень хорошо, что молодежь думает о судьбе страны,— высказала свое мнение куратор галереи "Файн Арт" Ирина Филатова.— Молодая ассоциация сделала выставку социально направленной. Ну и что? В СССР было разрешено только одно искусство — вот Советский Союз и развалился. Почему люди, не относящиеся к искусству, решают, что я должна смотреть, а что нет?»

В пятницу Вероника Полонская сообщила, что с ней по телефону связался человек, представившийся сотрудником префектуры ЦАО Германом Веселовым (госпожа Полонская записала разговор).

Господин Веселов предупреждает, что «в Центральном округе не стоит проводить (выставку)». «Просто люди пострадают. Я не хочу подводить их. Собственника помещения DorDor сейчас кошмарят все службы мира. Он уже не очень уважаем. У всех (галерей) проблемы с МЧС, по пожарке и по санэпидстанции»,— пояснил собеседник Вероники Полонской. «Если сотрудники полиции изымут эти картины и направят их в соответствующие органы, вы картины больше не увидите,— отметил он.— Будут долго их изучать. Может, и найдут там что-нибудь плохое. Поэтому я вам рекомендую: возьмите любой округ и там проводите. Или вообще в другом городе даже лучше».

11 октября в интернет-сообществе АХУХУ появилась надпись: «Заварены все двери».

Павел Бобков