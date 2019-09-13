Центр Москвы лишился знаковых граффити

Со стен домов в центре Москвы исчезли как минимум четыре знаковые работы в технике граффити, в том числе работа «Послание» австралийского художника Финтана Маги на улице Рождественка. По словам чиновников, граффити были закрашены в связи с новыми правилами их нанесения, которые ранее утвердила столичная мэрия. Отныне рисовать на зданиях можно, согласовав дизайн-проект в семи ведомствах под руководством департамента ЖКХ. При этом тематика стрит-арта ограничивается наукой, спортом, искусством, историческими событиями и «выдающимися личностями», а готовая работа должна еще пройти приемку ведомственным худсоветом.

Об исчезновении граффити «Послание» с фасада дома на Рождественке в центре Москвы сообщил в Twitter автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман. Речь о работе австралийского художника-монументалиста Финтана Маги, созданного в рамках фестиваля уличного искусства в 2014 году: граффити изображает девушку, бросающую в море запечатанную бутылку с посланием. «В этом году на улице началось комплексное благоустройство. Работа художника явно чем-то не угодила коммунальщикам, поэтому ее просто закрасили»,— пишет господин Гершман.

На аналогичный случай обратили внимание 11 сентября в Telegram-канале «Московские новости». Там была опубликована фотография автокрана с рабочими в люльке, которые закрашивали четырехэтажный пейзаж на фасаде дома по улице Гиляровского. Это граффити было создано около семи лет назад московским художником Владимиром Гупаловым (по прозвищу Nutk), чьи работы выставляются в некоторых городских галереях.

Один из лидеров Либертарианской партии России Михаил Светов обнаружил исчезновение пятиэтажного граффити «В синем море, в белой пене» на фасаде дома на Беговой улице. Этот стрит-арт работы казанского художника Рустама Салемгараева (рисует под псевдонимом Qbic) изображал юношу, плывущего под водой верхом на рыбе. «Недалеко от моего дома на фасаде было нарисовано красивое граффити. Собянинские вредители закрасили его серой краской»,— сообщил в Twitter Михаил Светов.

В конце августа авторы блога «Интересная Москва» обнаружили исчезновение с одного из фасадов на Бауманской улице граффити с портретом театрального режиссера Константина Станиславского. Эта работа была выполнена художником из столичной группы ZWS Crew в 2013 году в рамках городского фестиваля «Лучший город Земли». Отметим, что закрашенные работы регулярно включались в онлайн-путеводители по Москве. К примеру, про граффити «В синем море, в белой пене» портал Kudago сообщает: «Как и многие работы Рустама, эту отличает синяя цветовая гамма, мечтательно–грустные герои, водная тематика, реалистичное изображение сказочных сюжетов».

В префектуре Центрального административного округа агентству «Москва» сообщили, что, например, стрит-арт на улице Гиляровского закрашивают в соответствии с новыми правилами нанесения граффити, утвержденными столичным правительством.

«Граффити появилось около семи лет назад, сейчас его закрашивают по предписанию Мосжилинспекции, потому что оно не узаконено в соответствии с новыми правилами»,— пояснили в префектуре.

Как уже сообщал “Ъ”, правила создания граффити были утверждены в июле 2019 года постановлением столичного правительства 877-ПП. Отныне рисовать на зданиях можно, заранее согласовав дизайн-проект в семи ведомствах мэрии под руководством департамента ЖКХ. Тематика работ ограничена наукой, спортом, искусством, историческими событиями и «выдающимися личностями». Прочие сюжеты не допускаются, но и в разрешенных граффити не должно быть призывов к насилию и жестокости, порнографии, бранных слов, оскорблений «в отношении пола, расы, национальности, профессии», изображений табака, взрывчатки и наркотиков. Наносить работы можно лишь с апреля по ноябрь, а уже готовое граффити может потребовать удалить приемная комиссия (см. “Ъ” от 30 июля 2019 года).

Ранее подобных правил в Москве не существовало, но граффити упоминались в столичном законе «О благоустройстве». В мае 2018 года в него была добавлена соответствующая статья, но там фигурировали лишь общие слова о необходимости согласования граффити с мэрией и их удалении за бюджетный счет (при нежелании собственника здания) с последующим выставлением счета через суд. После принятия 877-ПП в столичном департаменте СМИ и рекламы сообщили, что в Москве насчитывается 757 граффити, и пообещали, что 100 подобных рекламных изображений будут оперативно удалены со стен московских домов. Эксперты ранее заявляли “Ъ”, что с новыми правилами работа уличных художников будет невозможна из-за большого количества согласований, и усматривали в этом элемент цензуры.

Александр Воронов