«Помогли возвращение группы BTS и слабая вона»

Иностранцы потратили по картам 15,9 трлн вон за девять месяцев (это примерно 1 трлн руб.). Больше трети суммы ушло на покупки (чаще всего косметики), около пятой части — на проживание, шестая часть — на медицинские и оздоровительные услуги. Крупнейшая в стране сеть магазинов косметики Olive Young получила от иностранцев за первые полгода больше 1 трлн вон (в рублях это 62 млрд), на 47% больше, чем год назад. Миллионы людей охотятся за тюбиками с уходовыми средствами, пищевыми добавками, солнцезащитными кремами и масками для губ.