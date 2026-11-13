«Помогли возвращение группы BTS и слабая вона»
Яна Лубнина — о популярности Южной Кореи среди туристов
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Южная Корея побила рекорд. Страна впервые приняла больше 20 млн иностранных туристов за год. Местные СМИ отмечают, что показатель удалось удвоить за 14 лет, при том, что в пандемию COVID-19 поток сокращался до 1 млн. Несколько цифр для сравнения — соседняя Япония за девять месяцев 2026 года приняла 30,7 млн иностранцев. Франция, мировой рекордсмен по турпотоку, за прошлый год фиксировала 102 млн (правда, это с учетом транзитных). У России — примерно 5 млн иностранных туристов в год.
Как же Корее удалось стать таким заметным туристическим брендом? Местное министерство туризма опросило 27 тыс. человек в 30 странах на тему того, почему именно им интересна корейская культура. С небольшим отрывом победила местная еда, набрав голоса 55% респондентов, на втором месте — музыка (ее упомянули 54%) и, конечно, косметика (53%). Следом за ними — дорамы и кино. Почти 80% участников опроса пробовали корейскую еду и смотрели фильмы. По данным Korea Times, в 2026-м помогли возвращение группы BTS и слабая вона, а еще упрощенные визы: из-за них стало больше туристов из Китая.
Иностранцы потратили по картам 15,9 трлн вон за девять месяцев (это примерно 1 трлн руб.). Больше трети суммы ушло на покупки (чаще всего косметики), около пятой части — на проживание, шестая часть — на медицинские и оздоровительные услуги. Крупнейшая в стране сеть магазинов косметики Olive Young получила от иностранцев за первые полгода больше 1 трлн вон (в рублях это 62 млрд), на 47% больше, чем год назад. Миллионы людей охотятся за тюбиками с уходовыми средствами, пищевыми добавками, солнцезащитными кремами и масками для губ.
Власти Кореи уже заявили, что инфраструктуру готовят к 30 млн гостей, а затем и к 40 млн. Кстати, россиян там тоже стало больше на 14% за год (224 тыс. человек). Правда, прямых рейсов все еще нет, а тур с пересадкой, на двоих, с перелетом и отелем, начинается примерно от 200 тыс. руб.