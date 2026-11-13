Песков опроверг сообщения о требовании России исключить Финляндию из НАТО
Россия при обсуждении новой архитектуры безопасности в Европе не предлагала сократить число стран-членов НАТО, в том числе исключить из альянса Финляндию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на публикацию Bild.
«Мне неизвестно. Нет, не выдвигалось. Об этом речь не шла точно»,— сказал господин Песков на брифинге. По данным Bild, российские представители выдвинули такое предложение на неофициальных переговорах по украинскому урегулированию.
Как отмечает газета, на тех же переговорах российская сторона предлагала сохранить за собой все новые регионы и получить всю территорию Донбасса, в том числе подконтрольную Украине. Сама Украина, по изложенной Bild инициативе РФ, должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО. При этом допускается членство страны в Евросоюзе, пишет издание.
Идея новой архитектуры безопасности в Европе стала одной из тем переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби 10-11 ноября. По словам главы российской переговорной группы Владимира Мединского, стороны обсуждали возможность создания «новой, всеобъемлющей и справедливой системы безопасности», которая учитывала бы интересы всех стран.