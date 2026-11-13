Песков опроверг сообщения о требовании России исключить Финляндию из НАТО

Как отмечает газета, на тех же переговорах российская сторона предлагала сохранить за собой все новые регионы и получить всю территорию Донбасса, в том числе подконтрольную Украине. Сама Украина, по изложенной Bild инициативе РФ, должна получить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО. При этом допускается членство страны в Евросоюзе, пишет издание.