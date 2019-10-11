Трамп решил назначить Салливана послом США в России

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Джона Салливана послом США в России, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Его кандидатуру теперь должен утвердить сенат. Ранее об этом решении сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Господин Трамп в августе говорил, что господин Салливан был бы хорошим кандидатом на эту должность: «Я знаю, что Майкл Помпео его очень ценит, его очень уважают. Он вполне может быть (назначен)». Сообщалось, что господин Салливан работал юристом во многих правительственных структурах, но у него было мало дипломатического опыта. Он работал в Минюсте, Минобороны и Минторговли.

Чем известен Джон Салливан Читать далее

В начале августа 2019 года посол США Джон Хантсман подал в отставку. Он был руководителем дипмиссии США с октября 2017 года.

Об уходе Джона Хантсмана — в материале “Ъ” «Посол в России меньше, чем посол».

Об итогах работы господина Хантсмана — в интервью “Ъ”.