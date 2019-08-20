NYT: Трамп назначит послом в России замгоссекретаря Салливана

Президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность посла в России заместителя госсекретаря Джона Салливана, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме. Кандидатуру посла, однако, еще должен будет утвердить Сенат.

Газета отмечает, что назначение на эту должность особенно «чувствительно», поскольку Дональда Трампа подозревают в контактах с Москвой. Это связано с подозрениями по поводу вмешательства в президентскую кампанию в 2016 году, а также с попытками американского президента наладить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

Джон Салливан работал юристом во многих правительственных структурах, однако у него мало дипломатического опыта, пишет издание. В частности, он работал в Минюсте, был советником Министерства обороны и заместителем министра торговли.

Госдепартамент от комментариев отказался, представители администрации президента США на момент публикации статьи на запрос издания не ответили.

Дональд Трамп позднее заявил журналистам, что не исключает такой возможности. «Я знаю, что Майкл Помпео его очень ценит, его очень уважают. Он вполне может быть (назначен)»,— сказал он после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом (цитата по ТАСС).

Напомним, нынешний посол США в России Джон Хантсман собирается покинуть свою должность, он подал прошение об отставке. Как пишут СМИ, он планирует вернуться домой в Юту, чтобы принять участие в борьбе за пост губернатора штата. Дипломат покинет Москву 3 октября. Возможным кандидатом на роль посла ранее называли спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана.

Об уходе Джона Хантсмана читайте в материале “Ъ” «Посол в России меньше, чем посол».