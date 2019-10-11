Металлоискатели пропустили на борт пистолет

На борту самолета «Аэрофлота», который направлялся из Москвы в Бургас, объявился пассажир с пистолетом. Во вторник вечером экипаж был вынужден экстренно посадить самолет в Ростове-на-Дону. Мужчина признался стюардессе, что пронес в салон травматическое оружие — он просто забыл выложить его на досмотре. Как сотрудники службы безопасности аэропорта пропустили такое?

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова сообщила “Ъ FM”, что сейчас проводится внутренняя проверка: «Рейс авиакомпании “Аэрофлот” вылетел в плановом режиме в 15:55 по московскому времени по маршруту “Москва--Бургас”. Досмотр пассажиров, багажа, ручной клади, бортового питания и всех бортовых запасов осуществляла дочерняя компания аэропорта Шереметьево “Шереметьево Безопасность”. На данный момент проводится внутренняя проверка и усилен контроль за работой инспекторов досмотра, сотрудников и вечерних смен, которые участвуют в обеспечении безопасности. Также проведены дополнительные инструктажи по соблюдению технологии и стандартов досмотра».

Пассажиры прежде, чем попасть в самолет, проходят два досмотра. В столичных аэропортах установлена дорогостоящая техника, позволяющая операторам увидеть все содержимое ручной клади, отмечает гендиректор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев. Поэтому причиной произошедшего мог быть только человеческий фактор, считает эксперт: «Мужчину с пистолетом в багаже должны были взять даже на первом кордоне, когда он только вошел в аэровокзал.

Прежде чем попасть в воздушное судно, пассажир проходит первый кордон, потом — второй, а после регистрации — еще более серьезный.





Можно, конечно, пройти с чем-то запрещенным в багаже, но нужно иметь специальное разрешение. Например, бывают такие случаи, что какой-то босс летит с охранником, у которого оружие. Последний проходит досмотр в здании аэровокзала, предъявляя удостоверение и все разрешения, а когда регистрируется на рейс, то обязан оружие сдать на ответственное хранение: оно закрывается в специальный ящик и передается командиру корабля. По прилете оружие отдается. Никогда в салон никто не пронесет оружие, это запрещено».

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Владельца пистолета досмотрели в ростовском аэропорту. Выяснилось, что у него есть лицензия на оружие. За нарушение требований безопасности составили административный протокол. Действия сотрудников Шереметьево и «Аэрофлота» оценит столичная транспортная прокуратура. Там сообщили, что намерены провести проверку по поводу соблюдения правил предполетного досмотра пассажиров и их багажа.

Анна Пестерева, Светлана Белова