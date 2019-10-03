Неосторожности пилота нашли обвинение

Пилоту Денису Евдокимову, управлявшему SSJ 100 «Аэрофлота», в среду, 2 октября, было предъявлено обвинение в гибели по неосторожности 41 человека во время посадки в аэропорту Шереметьево. Почти в два раза больше человек, в том числе второй пилот самолета, признаны потерпевшими от его действий и собираются подать иски. Сам летчик заявил, что его подвели управление SSJ и кем-то открытая дверь, способствовавшая сквозняку, раздувшему пламя.

На предъявление обвинения в главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (ГУРОВД СКР) Дениса Евдокимова вызвали повесткой. По данным защиты, это было пятое следственное действие с пилотом, который проходил свидетелем по уголовному делу о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Обвинение пилоту предъявил старший следователь по особо важным делам ГУРОВД Иван Сибул. Следует отметить, что ранее полковник Сибул работал в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, являясь признанным специалистом в расследовании авиапроисшествий. При этом он стал и медийной фигурой, выступая на различных мероприятиях, где обсуждались вопросы безопасности полетов.

Из предъявленного обвинения следовало, что пилот являлся командиром экипажа SSJ 100 «Аэрофлота», вылетевшего 5 мая из аэропорта Шереметьево в Мурманск. Вскоре после взлета в самолет ударила молния, что привело к выходу из строя некоторых систем лайнера. Пилоты управляли им вручную (режим direct mode), связываясь с диспетчером по аварийному каналу: основной не работал.

Летчики решили вернуться в Шереметьево, запросив соответствующее разрешение у диспетчера, и получили его.

По версии следствия, посадку пилот Евдокимов совершил с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей, да к тому же с большим углом атаки, что привело к так называемому козлению — подпрыгиванию самолета от ударов о ВПП.

После очередного из них подломились стойки шасси, а из топливных баков произошла утечка керосина, который загорелся. Сорок пассажиров и бортпроводник погибли, а еще около десяти человек получили травмы. Смерть большинства людей наступила от термических ожогов.

Родственники погибших, а также выжившие пассажиры и члены экипажа (77 человек) были признаны следствием потерпевшими по делу. Среди них оказался и второй пилот SSJ Максим Кузнецов. Следствие полагает, что в ближайшее время они заявят исковые требования к Денису Евдокимову.

Сам Денис Евдокимов заявил следователю, что вину не признает. Пилот пояснил, что во время посадки SSJ вел себя «некорректно», не слушаясь бортовой ручки управления, или джойстика, заменяющего в самолете штурвал. При этом массовую гибель пассажиров пилот Евдокимов объяснил тем, что кто-то, возможно, в панике открыл заднюю дверь в салоне, а так как для эвакуации использовались другие двери, сильный воздушный поток буквально раздул пламя. Пилот утверждает, что крепкий корпус самолета мог долго выдерживать большую температуру, дав возможность пассажирам выбраться из него.

После следственных действий, которые продолжались два с половиной часа, Дениса Евдокимова отпустили под подписку о невыезде.

Сегодня пилот и его адвокат вызваны в ГУРОВД СКР для ознакомления с результатами технических и судебно-медицинских экспертиз. Сама защита попросила провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси. Дело в том, что именно они, вместо того чтобы безопасно подломиться или отлететь от ударов, пробили топливные баки. Кроме того, пилот рассчитывает на новые проверки материалов салона самолета на горючесть и исправности электродистанционных систем управления воздушным судном. При этом итоговый отчет Межгосударственного авиакомитета о причинах катастрофы в Шереметьево еще не готов, а следствие уже сделало свои выводы.

В «Аэрофлоте» отметили, что оказывают всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование. «Только после всестороннего тщательного изучения всех фактов возможно установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры, чтобы избежать в будущем повторения подобных трагических ситуаций»,— подчеркнули в авиакомпании.

Юрий Сенаторов, Герман Костринский