Фильм Натальи Уваровой «Малика» победил на фестивале «Маяк»

В Геленджике подвел итоги 4-й фестиваль актуального российского кино «Маяк». Жюри под председательством режиссера-аниматора Константина Бронзита присудило Гран-при режиссерскому дебюту Натальи Уваровой «Малика» о 12-летней девочке из ингушской диаспоры в Казахстане. Как объявил на церемонии закрытия фестиваля его продюсер Антон Малышев, фильм будет показан на «Первом канале».