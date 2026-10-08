Фильм Натальи Уваровой «Малика» победил на фестивале «Маяк»
08.10.2026, 21:11
В Геленджике подвел итоги 4-й фестиваль актуального российского кино «Маяк». Жюри под председательством режиссера-аниматора Константина Бронзита присудило Гран-при режиссерскому дебюту Натальи Уваровой «Малика» о 12-летней девочке из ингушской диаспоры в Казахстане. Как объявил на церемонии закрытия фестиваля его продюсер Антон Малышев, фильм будет показан на «Первом канале».
Лучшим режиссером стала Клавдия Коршунова за свой дебютный фильм «Ваня» о мальчике из Костромской области, который ищет отца. Ей же достался приз за лучший сценарий.
За лучшую мужскую роль жюри наградило Петра Скворцова, сыгравшего немого деревенского дурачка в драме о холокосте «Голем» Александра Котта.
Лучшей актрисой была выбрана Вера Енгалычева за роль бунтующей дерзкой старшеклассницы в «Видеопрокате» Никиты Троценко.
Приз за лучшую операторскую работу взял Тимофей Лобов, стоявший за камерой картины «Падает снег» Евгении Громовой.
Лучшим дебютом был назван фильм «было не было» Тимы Анисимова, который получил также денежный приз 2 млн руб. от Альфа-банка.
Жюри конкурса короткометражных фильмов вручило две награды. Лучшим коротким метром фестиваля стал «Город сов» Жени Казанкиной, а особого упоминания за лучшую мужскую роль удостоился Павел Логинов, сыгравший в ленте «Завтра» Ильдара Шаякберова.