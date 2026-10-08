В федеральном суде в Нэшвилле охранник застрелил вооруженного мужчину

По словам представителя управления, убитому было больше 40 лет и он не был жителем штата Теннесси. Охранник применил оружие после того, как мужчина достал пистолет и попытался выстрелить. Когда это у него не получилось, он достал нож. С тяжелым ранением его доставили в медицинский центр местного университета, где мужчина умер.