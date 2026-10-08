В федеральном суде в Нэшвилле охранник застрелил вооруженного мужчину
08.10.2026, 21:12
Утром 8 октября охранник в здании федерального суда в Нэшвилле (штат Теннесси) застрелил мужчину. Об этом сообщают национальные медиа, включая Nashville Banner со ссылкой на представителей городского отделения полиции.
По словам представителя управления, убитому было больше 40 лет и он не был жителем штата Теннесси. Охранник применил оружие после того, как мужчина достал пистолет и попытался выстрелить. Когда это у него не получилось, он достал нож. С тяжелым ранением его доставили в медицинский центр местного университета, где мужчина умер.
Полиция установила и обыскала автомобиль, в котором приехал погибший, однако «не обнаружила в нем ничего опасного».
В настоящее время полиция и Бюро расследований штата проводят расследование обстоятельств случившегося и правомерности действий охранника, служащего Службе маршалов США. В ее обязанности, кроме прочего, входит обеспечение безопасности федеральных судов.