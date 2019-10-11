Google вслед за Apple удалил приложение, следящее за полицейскими Гонконга

Google удалил приложение HKmap.live, по которому можно отслеживать передвижение полицейских в Гонконге, сообщила газета The Wall Street Journal. Накануне от этого приложения отказалась компания Apple.

По словам разработчика, Google заявил, что приложение под названием «Революция наших времен» нарушало правила, связанные с «чувствительными событиями». Как сообщил изданию представитель Google, политика компании запрещает разработчикам «извлекать выгоду из чувствительных событий, а именно зарабатывать на серьезных непрекращающихся конфликтах или трагедиях посредством игры». Однако HKmap.live остается пока доступным в Google Play.

По информации издания, ранее Google получил возражение от гонконгских властей по поводу приложения. В компании изданию заявили, что на приложение компания обратила внимание еще до контакта c властями Гонконга.

Напомним, в Гонконге в течение нескольких месяцев не прекращаются уличные протесты, в которых участвуют сотни тысяч жителей специального административного района КНР. Первоначальным требованием протестующих была отмена закона об экстрадиции. После того как закон был отозван, участники протестов выступили за расследование действий правоохранительных органов во время акций.

О том, как протесты в Гонконге укрепили доверие к местной финансовой системе,— в материале “Ъ” «Деньги любят не только тишину».