Apple удалила приложение для отслеживания полицейских в Гонконге

Компания Apple удалила из своего магазина приложений AppStore приложение HKmap.live, через которое можно было в реальном времени отслеживать передвижения полицейских в Гонконге, узнавать местонахождение полицейских автомобилей, спецподразделений и т. п. Как заявили в Apple, это решение было принято после того, как она узнала, что приложение нарушает местные законы и правила самой компании, передает Reuters.

«Мы выяснили в управлении Гонконга по кибербезопасности и борьбе с технологическими преступлениями, что это приложение используется для нападений на сотрудников полиции, подрыва общественной безопасности, и преступники использовали его для того, чтобы узнать, в каком районе в данный момент нет полицейских, и там терроризировали местных жителей»,— говорится в заявлении Apple.

Приложение HKmap.live появилось в AppStore только в начале октября. До этого Apple не давала разрешения на его размещение в своем магазине приложений, но потом запрет отменила. А теперь компания вновь пересмотрела свое решение.

Со своей стороны разработчики HKmap.live не согласны с тем, будто приложение может служить противозаконным целям, каким-либо образом ставит под угрозу жизнь сотрудников правоохранительных органов и местных жителей, о чем они заявили в своем Twitter. По их мнению, решение Apple явно политическое и направленное на подавление свободы и прав человека в Гонконге.

Алена Миклашевская