Чукотка и Якутия стали лидерами по числу новых случаев заболевания алкоголизмом

В 2018 году за медпомощью из-за злоупотребления алкоголем обратилось более 2 млн россиян — это 1,4% населения страны. Почти у 76 тыс. человек впервые диагностировали алкоголизм или алкогольный психоз, сообщает РБК со ссылкой на статистику Минздрава. Лидером по числу заболеваний стала Чукотка.
Лидеры рейтинга по числу новых случаев заболеваний:
Каждый десятый новый больной живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане или Пензенской области. Шесть из десяти регионов с наибольшими коэффициентами заболеваемости находятся на Дальнем Востоке.
РБК уточняет, что общее количество страдающих от алкоголизма в регионах в статистических данных не приводится. Ранее издание также сообщало, что Чукотский автономный округ возглавляет рейтинг по смертности от алкоголя.
Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в России употребление алкоголя снизилось с 2003 года по 2016 год на 43%. По данным Минздрава, 70% смертности мужчин в России в трудоспособном возрасте связано с алкоголем.
Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Смертности находят допинг».
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