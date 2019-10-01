ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По ее данным, общее количество употребляемого алкоголя на душу населения в РФ непрерывно уменьшается с 2003 года. К 2016-му этот показатель снизился на 43%.

Как выяснили эксперты ВОЗ, на фоне сокращения потребления алкоголя ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума: почти 68 лет у мужчин, 78 лет — у женщин. В числе примененных российскими властями мер ВОЗ назвал постепенное повышение акцизов на алкоголь, введение минимальной розничной цены на водку, внедрение системы мониторинга производства и продажи алкоголя, а также запрет торговли алкогольной продукцией по ночам.

«Такие меры, как внедрение системы мониторинга, повышение цен и ограничение доступности алкоголя, способствуют спасению жизней и сокращают траты в сфере здравоохранения»,— заявила руководитель программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского регионального бюро ВОЗ Карина Ферейра Боргес.

В конце сентября президент России Владимир Путин подписал закон о единой ставке акциза на российские и импортные вина. С 1 января 2020 года ставка повысится сразу в шесть раз. Как ожидается, из-за этого вино в России подорожает минимум на 10%.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Винам повышают акцизный "градус"».