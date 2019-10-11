Строителям Воронежа задерживают взлет

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, установление приаэродромных территорий (ПАТ), которые призваны упорядочить освоение участков около аэродромов, в Воронежской области пока ограничилось лишь аэродромом Придача, который находится на территории местного авиазавода (ВАСО). Военный аэродром Балтимор вовсе не предоставил в региональное правительство проект ПАТ из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. А документация международного аэропорта Воронеж, затрагивающая более 900 га территории перспективного развития жилищной застройки в пригороде, отправлена на доработку из-за того, что содержит «существенные ограничения на развитие» облцентра.

Экспериментальный аэродром Придача ВАСО остается единственным в Воронежской области, установившим ПАТ. Документация по установлению ПАТ аэродрома Балтимор в правительство Воронежской области на согласование не поступала из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы, рассказали в департаменте строительной политики. А проект соответствующих документов от международного аэропорта Воронеж не был согласован региональным правительством из-за существенных ограничений для застройщиков и отправлен на доработку.

По данным регионального департамента строительной политики, ООО УК «Авиасервис» (управляет аэропортом Воронеж, принадлежит ООО «Профи» холдинга «Новапорт») успело «устранить часть замечаний». Кроме того, по рекомендациям рабочей группы при департаменте «рассматривается вопрос проведения оценки риска для здоровья населения от воздействия транспортного шума». Как отметили в департаменте, материалы по ПАТ международного аэропорта Воронеж поступили в облправительство в марте текущего года. Но уже в апреле губернатор Александр Гусев подписал отказ в согласовании проекта ПАТ, одним из оснований которого стали «существенные ограничения, накладываемые на развитие Воронежа и прилегающих территорий в связи с установлением седьмой подзоны». В «Новапорте» не смогли оперативно прокомментировать планы по изменению документации ПАТ. Площадь приаэродромной территории аэродрома Воронеж (в Чертовицком) превышает 98 тыс. га, у аэродромной базы Придача она составляет почти 82 га.

Напомним, согласно федеральному законодательству (135-ФЗ от 01.07.2017) каждый аэропорт должен заново разработать проект ПАТ, согласовать его с субъектом федерации и утвердить в Росавиации. Операторы должны были согласовать проекты новых границ ПАТ с Росавиацией и региональными властями к июлю 2018 года. Но ситуация с воронежскими аэродромами оказалась в общероссийском тренде: до сих пор из 200 российских аэропортов ПАТ установили только десять. Проект приаэродромных территорий предусматривает установление семи подзон, в границах которых запрещено или ограничено строительство в зависимости от его назначения и технических параметров. Например, третья подзона ограничивает строительство по высоте объектов, шестая запрещает размещение мусорных полигонов на расстоянии 15 км от аэродрома. Наиболее критичная в отношении размещения жилых домов седьмая подзона. Она устанавливает ограничения при размещении зданий в соответствии с требованиями по обеспечению санитарных норм по шуму, загрязнению атмосферного воздуха и уровню электромагнитного излучения (площадь шумового воздействия существенно превосходит иные зоны).

В августе «Ведомости» сообщили о законопроекте Минтранса, который определяет новый порядок установления ПАТ. Текст документа был разослан аэропортам летом. Законопроект предлагает устанавливать ПАТ лишь с шестью подзонами. При этом седьмая может быть выделена дополнительно, но не позднее 2025 года. По оценке «Ведомостей», установка ПАТ без седьмой подзоны может вывести из-под контроля чиновников на пять-шесть лет сотни тысяч гектаров вокруг аэропортов, поэтому власти субъектов будут затягивать принятие седьмой подзоны.

Генеральный директор ООО «Центр экологической безопасности» Михаил Картышев, анализируя уже установленную седьмую подзону аэродрома Придача, указывает на пять выделенных в документе земельных участков «с превышением совокупного уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ». Все пять входят в границы промплощадки аэродрома. По мнению эксперта, седьмая подзона аэродрома ВАСО была разработана в нарушение требований законодательства, без учета воздушных судов, следующих по траекториям взлета, посадки и маневрирования.

«Отсутствие зоны с особыми условиями использования территории по фактору "авиационный шум" впоследствии грозит аэродрому запретом эксплуатации при размещении жилых зданий в непосредственной близости от его границ и при обращении граждан, обеспокоенных своим санитарно-эпидемиологическим благополучием, в суд. То есть в связи с отсутствием ограничений, которые будут приводиться в градостроительном плане земельного участка после приведения утвержденных правил землепользования и застройки в соответствии с данными ограничениями, застройщик будет иметь возможность, не нарушая ограничения с первой по шестую подзону, разместить здания в уровнях шума выше нормы», — считает господин Картышев.

Строительство любого объекта в зоне влияния аэродромов в обязательном порядке согласовывается с собственниками воздушных гаваней до получения разрешения на строительство. Это предусмотрено статьей Воздушного кодекса РФ, которая должна была быть отменена законом об установке ПАТ (135-ФЗ), но до сих пор действует из-за того, что они так и не были установлены.

Ирина Лобанова