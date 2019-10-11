Десяти регионам прописали планы

На решение наиболее острых проблем десяти российских регионов «со сложной социально-экономической ситуацией» за пять лет может быть выделено 100 млрд руб. Другие идеи по поддержке «сложной десятки» регионов от их кураторов-министров: замещение задолженности этих субъектов перед коммерческими банками новыми бюджетными кредитами центра, а также выдача льготной ипотеки населению по более низким ставкам, чем в среднем по России.

Министры, курирующие наиболее проблемные регионы РФ, вчера представили премьер-министру Дмитрию Медведеву свои предложения по их выводу из тяжелого положения. На совещание в Белый дом по этой теме прибыли и главы «подшефных» территорий — напомним, в марте премьер назначил федеральных министров кураторами десяти регионов с наихудшими показателями среднедушевого дохода жителей, доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработицы и размера инвестиций в основной капитал. Первой из регионов куратора тогда получила Тува — им стал глава Минэкономики Максим Орешкин. Также в «десятке» — Псковская и Курганская области, Республика Алтай и Алтайский край, Адыгея, Карелия, Марий Эл, Чувашия и Калмыкия.

«Для региона такое кураторство — это единая точка выхода на федеральный уровень. Если хотите, это, в хорошем смысле слова, лоббист в интересах региона»,— пояснил вчера замысел Белого дома Дмитрий Медведев.

К 1 сентября этого года федеральные чиновники подготовили индивидуальные планы развития для каждого проблемного региона. По словам премьера, эти документы должны помочь регионам определить наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах — экономическая специализация субъекта при этом должна быть проработана с учетом реализуемых в регионе нацпроектов и госпрограмм.

Отметим, что ранее глава Минэкономики Максим Орешкин уже анонсировал дополнительное финансирование для регионов с наиболее тяжелой ситуацией. Вчера же по итогам совещания вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за региональную повестку, сообщил, что предлагается выделить десяти территориям с наиболее сложной ситуацией в общей сложности 100 млрд руб. на пятилетний срок — эти средства должны помочь им решить наиболее острые проблемы.

Кроме того, федеральный центр не исключает и дополнительную кредитную поддержку сложных регионов. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ранее анонсировал идею реструктуризации 75 млрд руб. их бюджетных кредитов в 2020 году — при условии, что субъекты РФ будут инвестировать оставляемые им средства в развитие и новые инфраструктурные проекты. О возобновлении прежнего масштабного кредитования регионов из федерального бюджета в Минфине пока думать не готовы — как пояснял в среду в Совете федерации Антон Силуанов, этот шаг был антикризисной мерой и сейчас в нем нет необходимости. Впрочем, для проблемной «десятки», возможно, исключение все же будет сделано — вчера Виталий Мутко аккуратно предположил, что все же «можно было бы рассмотреть» специально для этих регионов замещение оставшейся коммерческой задолженности перед банками бюджетными кредитами. По его словам, некоторые субъекты в год выплачивают банкам в виде процентов до 700 млн руб.

Среди других прозвучавших вчера предложений — льготная ипотека для жителей сложных регионов по ставкам ниже, чем в целом по стране, а также ревизия и актуализация лицензий на добычу полезных ископаемых. По словам Виталия Мутко, теперь Минэкономики должно аккумулировать все прозвучавшие предложения и вместе с другими ведомствами выделить приоритеты реализуемых в этих регионах национальных проектов.

Евгения Крючкова