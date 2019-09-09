Трать или проиграешь

Минфин продолжает работать над ужесточением бюджетной дисциплины: ведомство намерено прекратить практику заключения госконтрактов в конце года для переноса бюджетных обязательств по ним на будущий год. Не расплатившимся по декабрьским госконтрактам госзаказчикам будет отказано в переносе финансирования. Фактически это вернет Минфину власть над остатками бюджетных средств. Для этого же предлагается ввести более гибкий подход к средствам федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) — Минфин готов пойти на компромисс, сдвинув сроки оформления ее инвестпроектов с 1 апреля и 1 июня на 1 сентября, но сделать этот срок окончательным: после него средства уйдут на другие цели.

Минфин опубликовал проект постановления правительства, вносящий поправки в положение об исполнении федерального бюджета. Документ призван ужесточить бюджетную дисциплину, в том числе закрыть лазейку, позволяющую распорядителям бюджетных средств добиваться дополнительного финансирования своих проектов в конце года из неизрасходованных средств бюджета, а затем переносить эти обязательства на будущий год. Фактически документ Минфина призван решить вопрос о том, кто должен распоряжаться бюджетными остатками — само ведомство или заказчики, успевшие «заблокировать» эти средства как финансирование заведомо невыполнимых в конце года проектов. Обосновывая идею, Минфин ссылается на анализ исполнения бюджета, фиксирующий рост объемов неиспользованных средств и неисполненных обязательств, что приводит к росту бюджетного дефицита.

Проект Минфина закрывает заказчикам, заключившим контракты после 1 декабря, но не оплатившим их до конца года, возможность перенести неиспользованные деньги на будущий год.

Допфинансирования не получат и контракты, по которым уже доводились дополнительные лимиты. Отметим, что положение, в которое вносятся поправки, уже запрещает госзаказчикам брать на себя в декабре обязательства длительностью более месяца, но этого оказалось мало для решения проблемы.

Одновременно Минфин предлагает сдвинуть предельные сроки расчетов по прошлогодним контрактам с 1 июня на 1 октября, но закрыть возможность сдвигать срок дальше (решениями президента или правительства): в логике ведомства распорядители бюджетных средств получат дополнительные три месяца на закрытие обязательств, но ни увеличивать их (и выбивать для этого дополнительные ассигнования), ни затягивать расчеты после 1 октября не смогут. Это должно сдвинуть основную массу бюджетных расчетов с конца года и избавить ведомства от желания тратить неиспользованные остатки бюджетных средств на увеличение смет и длительности своих проектов. Аналогичный подход Минфин предлагает применять и при исполнении ФАИП: сейчас основанием для перераспределения средств ее инвестпроектов является отсутствие проектной документации по объектам капстроительства к 1 апреля и детализации инвестпрограммы к 1 июня, но президент и правительство могут эти сроки продлевать. Минфин готов сдвинуть оба срока на 1 сентября, но возможность продления исключить и после этой даты без вариантов перераспределять средства на другие цели.

Источник “Ъ” в Минфине поясняет: разработка Минфина нацелена на более равномерное раскассирование бюджета и устранение чрезмерной нагрузки на последние месяцы года — такое положение регулярно критикует Счетная палата. Исторически концентрация бюджетных расходов в конце года была вызвана желанием госзаказчиков убедиться в том, что средства до них доведены, но бюджетная реформа позволила Минфину выделять бюджетные средства «по запросу». Необходимости аккумулировать их на счетах ведомств нет и от этой «феодальной логики пора уходить», говорят в министерстве. Отметим, схожую логику в начале 2019 года демонстрировали и исполнители нацпроектов, жаловавшиеся на «недоведение» до них средств. Тогда первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов провел несколько совещаний в регионах, объясняя, что его ведомство готово выделять деньги в любой момент, когда они необходимы исполнителям, и все дело упирается в отсутствие их заявок.

Диана Галиева, Олег Сапожков