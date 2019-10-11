Несырьевой экспорт развивается лучше импортозамещения

ЦМАКП подвел итоги пяти лет политики импортозамещения и стимулирования неэнергетического экспорта. Из опубликованной работы центра следует, что неэнергетический экспорт РФ с 2014 года устойчиво растет заметно быстрее энергетического. Кроме того, в 2016–2018 годах ускорился рост энергетического ненефтяного экспорта — доля ТЭКа в экспорте в сопоставимых ценах 2013 года снизилась с 73% на начало 2012-го до 68% на июль 2019 года.

Аналитики центра использовали собственную методологию для оценки физических объемов экспорта: для ряда товаров использовались индексы оптовых цен Росстата на экспортируемую продукцию. Опережающий рост неэнергетического экспорта, по крайней мере в 2019 году, фиксируют данные ЦБ (см. “Ъ” от 10 октября) и Центр развития ВШЭ. В ВШЭ обнаружили, что с учетом сезонности за семь месяцев 2019 года экспорт высокотехнологичной продукции увеличился на 26,3%, а его доля в общем объеме экспорта — до 13,3%. «В части экспорта позитивные тенденции весьма ощутимы, но масштабы экспорта этих секторов пока не слишком велики, чтобы "задавать тон" всему экспорту, быть макроэкономически значимыми»,— заключают в ЦМАКП.

Исследуя результаты импортозамещения, в центре рассматривали соотношение добавленной стоимости/выпуска и импорта в текущих ценах. В результате в ЦМАКП обнаружили, что импортозамещение актуально лишь для обрабатывающей промышленности, но не для экономики в целом, и то лишь для короткого периода 2014–2015 годов (см. график).

В отраслевом разрезе с 2013 по 2018 год фиксируется «значимое» импортозамещение (уменьшение доли импорта в добавленной стоимости больше чем на 10%) в производстве мяса и мясопродуктов, в фармацевтике, металлургическом машиностроении и «заметное» (от 5% до 10%) — в производстве оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. «Умеренное» импортозамещение (менее 5%) обнаружено в агрохимии, «слабое» и «очень слабое» (менее 2%) — в растениеводстве и молочном производстве и в лакокрасочной промышленности. Увеличение зависимости от импорта произошло в производстве плодоовощной продукции и оборудования общего назначения. «В части импортозамещения прогресс в последние годы практически отсутствует»,— делают общий вывод аналитики.

Алексей Шаповалов