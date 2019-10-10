Упал, да удал

Оценка ЦБ платежного баланса за третий квартал 2019 года фиксирует резкое (более чем вдвое в годовом выражении) снижение объема счета его текущих операций из-за сокращения торгового профицита РФ. Зеркальное снижение оттока капитала сопровождалось возвращением чистого оттока прямых инвестиций и заметным снижением притока портфельных вложений. Текущее состояние платежного баланса является достаточным для сглаживания микрошоков, но не защитит экономику при вероятной глобальной рецессии или эскалации геополитических конфликтов.

По опубликованным вчера Банком России данным платежного баланса за январь—сентябрь, в третьем квартале 2019 года профицит его текущего счета (сальдо внешней торговли, оплаты труда, инвестдоходов и ренты) в годовом выражении снизился более чем вдвое — до $12,9 млрд. Основной причиной стало сокращение энергетического экспорта (на 17,5% год к году) из-за падения цен и загрязнения нефтепровода «Дружба» при одновременном росте импорта (3,5% соответственно). При этом неэнергетический экспорт за год вырос на 6,5% и, по оценке Сергея Пухова из Центра развития ВШЭ, с учетом сезонности достиг исторического максимума в $46,8 млрд (в окрестности этого значения он пребывает с четвертого квартала 2017 года). Снижению объема текущего счета послужил и рост дефицита торговли услугами — граждане стали больше тратить на поездки за границу. «В условиях снижения профицита счета текущих операций волатильность курса рубля может повыситься из-за растущей чувствительности к динамике потоков капитала»,— предполагали в департаменте исследований и прогнозирования ЦБ.

Инвесторы снизили интерес к рискованным вложениям. Финансовый счет РФ второй квартал подряд демонстрирует чистые заимствования ($1,8 млрд в третьем квартале) при снижении притока в госдолг до $1 млрд и малопонятном сокращении иностранных активов государства на $3,1 млрд. «Это не ФНБ, так как не связано с резервами. Такое (распродажа иностранных активов государства.— “Ъ”) могло бы поясняться прощением долгов, которого не было»,— говорит Олег Солнцев из ЦМАКП. Банки, как поясняет сам ЦБ, стали основной причиной снижения сальдо финансовых операций из-за увеличения внешних требований и сокращения обязательств перед нерезидентами. В то же время если в первом и втором кварталах 2019 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в нефинансовый сектор РФ превышал их отток, то в третьем произошел разворот. В компании пришло $6,6 млрд, за границу инвестировано $7,5 млрд. Это, впрочем, значительно лучше, чем в 2018 году, когда в ожидании в августе новых санкций против РФ квартальное сальдо потоков ПИИ составило $3 млрд не в пользу РФ.

Между тем, по оценке господина Солнцева, приток капитала в третьем квартале в $3 млрд (в частный и государственный сектора с учетом статьи «чистые пропуски и ошибки») все еще заметно лучше среднегодового скользящего объема оттока капитала из РФ в $10 млрд. «С точки зрения потоков капитала данные частного сектора не выглядят для нас алармистскими. Внешние условия и геополитика являются основными рисками, но в нашем базовом сценарии серьезного ухудшения их обоих не произойдет»,— говорит Дмитрий Полевой из РФПИ. Сергей Пухов и Олег Солнцев считают глобальную рецессию из-за торговых войн маловероятной, хотя Александр Кнобель из РАНХиГС отмечает, что США намерены продолжить введение ограничительных мер в отношении китайских товаров — и совсем скоро может начаться новый виток торговой войны.

Алексей Шаповалов