«Яндекс», «МегаФон» и ivi раскритиковали законопроект о значимых интернет-ресурсах

Принятие законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых интернет-ресурсах на уровне 20% навредит инвестиционному климату в стране, заявила гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина. Директор по связям с госорганами «МегаФона» Алексей Ганин сообщил, что документ в действующем виде несет прямую угрозу для некоторых направлений бизнеса мобильных операторов.

«Если закон принять именно в той формулировке, что есть сейчас, инвестиционный климат пострадает для всех компаний страны в целом. Это важно не только для ИТ, а для всех смежных областей»,— подчеркнула госпожа Бунина, выступая на заседании комитета Госдумы по информационной политике (цитата по RNS). Представитель «МегаФона» добавил, что статус значимого ресурса должен давать какие-то преимущества, а не только ограничения. «Мы не смогли понять, какая польза будет "МегаФону"... Честно говоря, мы увидели только в основном то, что будут внесены определенные ограничения на деятельность, которые могут повредить вообще в целом бизнесу»,— заявил господин Ганин.

Основатель онлайн-кинотеатра ivi Олег Туманов заявил, что законопроект «практически ставит крест на всей моей работе, которая была проделана за двенадцать лет». Он добавил, что 90% инвестиций компания получила из-за рубежа. «И если бы сейчас такой законопроект был бы принят, можно сказать, что развитию компании ivi был бы положен конец»,— сказал господин Туманов.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в конце весенней сессии Антоном Горелкиным («Единая Россия»). Напомним, документ вызвал широкий общественный резонанс. Профильный комитет принял решение вынести его на широкое общественное обсуждение до рассмотрения в Госдуме. Как ранее сообщал “Ъ”, в «Единой России» заявляют, что все больше депутатов фракции склоняется к тому, что документ необходимо принять. Представители Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы концептуально поддержали законопроект господина Горелкина.

Подробнее о законопроекте читайте в публикации “Ъ” «Рунету ставят блокировщик иностранных инвестиций».