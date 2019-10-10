Вячеслав Макаров предложить запретить застройку территории в Петроградском районе

Председатель Законодательного собрания Петербурга подверг резкой критике проект застройки участка между домами №19 и №23 по Большой Разночинной улице в Петроградском районе Петербурга. Данную территорию спикер ЗакСа предложил незамедлительно включить в список зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), чтобы не допустить возведения на этом месте многоэтажного жилого дома. Об этом господин Макаров заявил во время встречи с местными жителями и противниками застройки.

Отметим, что на указанном участке ООО «Орион» по заказу компании «Бронка Девелопмент» планирует построить элитный жилой дом. Против строительства выступают жители соседних домов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Горсуд Петербурга встал на сторону застройщиков в их конфликте с региональными депутатами и бывшим губернатором Георгием Полтавченко по поводу других планируемых к застройке территорий в Петроградском районе, отменив поправку к закону о зеленых насаждениях.