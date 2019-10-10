В США задержаны связанные с Трампом бизнесмены советского происхождения

В США задержаны два бизнесмена советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман, которых считают близкими к адвокату президента США Рудольфу Джулиани, сообщает The Wall Street Journal. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

По данным газеты, они пытались в ночь на 9 октября вылететь в столицу Австрии. Господин Джулиани в мае называл задержанных мужчин своими клиентами. По данным источников, Лев Парнас и Игорь Фруман предстанут перед федеральным судьей в Вирджинии позже в четверг.

Оба бизнесмена, как пишет газета, жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, а также на кампанию Дональда Трампа $325 тыс. через фонд America First Action.

The New York Times сообщило, что прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американцам. Помимо Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняются Андрей Кукушкин (также выходец из СССР) и Дэвид Коррей.

Ранее СМИ сообщали, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Руди Джулиани, пытались сменить руководство в украинской компании «Нафтогаз». План, по их словам, был сорван проигрышем бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах главы страны. Бывший адвокат президента Джон Дауд, который сейчас представляет интересы господ Парнаса и Фрумана, сообщил, что руководители «Нафтогаза» сами обратились к его клиентам с просьбой помочь заключить сделку. По его словам, речь шла о «законном бизнесе».

Процедура импичмента господина Трампа была инициирована после обнародования содержания телефонного разговора президента США со своим украинским коллегой. В ходе беседы президент США предложил господину Зеленскому начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына главного соперника главы Белого дома на предстоящих президентских выборах.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что никто, включая личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, не оказывал давление на него и на Генпрокуратуру и не пытался повлиять на ход расследований дел.

О том, есть ли основания для вотума недоверия господину Трампу,— в материале “Ъ” «Перетягивание импичмента».

О позиции Киева в разразившемся в США политическом скандале — в материале “Ъ” «На Украину не давят, но она сопротивляется».