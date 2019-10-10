В Нижнем Новгороде ограничение проезда по улицам на Стрелке сохранится 11 октября

Движение автомобильного транспорта по улицам у стадиона «Нижний Новгород» ограничат 11 октября с 12:00 до 23:59. Как сообщает администрация города, будут перекрыты участки улиц Стрелка (от пересечения с улицей Совнаркомовской до дома №3а), Волжской набережной (от Совнаркомовской до Бетанкура) и Совнаркомовской (от Самаркандской и до Волжской набережной). Участок улицы Бетанкура, который перекрыт 10 октября, будет доступен для автомобилей 11 октября.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 10 по 11 октября проходит форум «Россия – спортивная держава». 10 октября его посетил президент РФ Владимир Путин. Он выступил на пленарном заседании «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом» в рамках мероприятия.

Анастасия Еремина