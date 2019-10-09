Движение по прилегающим к стадиону «Нижний Новгород» улицам перекроют 10 октября

В Нижнем Новгороде с 6:00 до 20:00 10 октября перекроют движение транспорта по улицам Совнаркомовской (от Самаркандской улицы до Волжской набережной), Волжской набережной (от Совнаркомовской улицы до Карла Маркса) и Бетанкура (от Самаркандской до Волжской набережной), сообщает администрация города. Таким образом, будет перекрыт проезд до стадиона.

Запрет парковки для автомобилей будет действовать с 22:00 9 октября до 20:00 10 октября на вышеперечисленных участках улиц, а также на улице Чкалова и площади Революции.

Напомним, в этот день ожидается визит президента РФ Владимира Путина в Нижний Новгород. Планируется, что он посетит форум «Россия – спортивная держава» и примет участие в одном из пленарных заседаний.

Анастасия Еремина