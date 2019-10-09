Президент России Владимир Путин посетит Нижний Новгород 10 октября

Президент России Владимир Путин 10 октября посетит VIII форум «Россия – спортивная держава», который пройдет в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства выступит на пленарном заседании «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом».

«На полях форума глава государства встретится с руководителями международных спортивных организаций, побеседует с победителями ХХХ Всемирной летней универсиады 2019 года в Неаполе, а также осмотрит выставку “Современный спорт. Инновации и перспективы”»,– говорится в сообщении.

Напомним, в последний раз Владимир Путин посещал Нижний Новгород 6 декабря 2017 года. Во время рабочего визита он выступил перед сотрудниками Горьковского автозавода и заявил о выдвижении на выборы президента в 2018 году.

Анастасия Еремина