Владимир Путин встретится с семьями погибших сотрудников ядерного центра в Сарове

В рамках своего визита в Нижегородскую область на форум «Россия – Спортивная держава» 10 октября президент РФ Владимир Путин приедет в Саров. Глава государства планирует посетить там аэропорт Миус, площадки ядерного центра и встретиться с семьями сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, погибших под Северодвинске в августе, сообщает «Саров 24». В последний раз президент посещал Саров в 2014 году.

Напомним, трагедия произошла в Архангельской области 8 августа во время испытаний, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке. Погибли сотрудники КБ №12 РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Произошедшее в «Росатоме» объяснили нештатной ситуацией. Погибших похоронили на аллее почета на городском кладбище Сарова.

Как прошла церемония прощания – в материале “Ъ-Приволжье” «“Они принимали на себя двойную ответственность”».

Анастасия Еремина