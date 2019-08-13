«Они принимали на себя двойную ответственность»

С погибшими на ракетном полигоне ВМФ под Северодвинском сотрудниками Российского ядерного центра «Росатома» простились в Сарове в понедельник. Испытатели до последнего пытались управлять ситуацией, которая вышла из-под контроля при работе над ракетой с радиоизотопным источником питания. ­Пятерых погибших сотрудников ядерного центра и троих выживших при взрыве представили к орденам Мужества, в их честь в закрытом городе появится памятник и улица, а семьям окажут материальную помощь. Во время траурной церемонии глава «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что специалисты погибли при испытаниях нового специзделия, работа над которым будет доведена до конца.



В закрытом городе Сарове Нижегородской области простились с пятью сотрудниками Российского ядерного центра (РФЯЦ-­ВНИИЭФ) «Росатома», погибшими 8 августа на полигоне ВМФ России под Северодвинском. Причиной трагедии, напомним, стал инцидент при работах с радиоизотопным источником питания в составе ракеты. В результате «нештатной ситуации», как происшествие назвали в «Росатоме», также погибли еще двое военных и пострадали три инженера. Взрывом специзделия на жидкостной двигательной установке, которое находилось на морской платформе, ученых отбросило в море. После инцидента военные закрыли для гражданских судов акваторию Двинского залива в связи с повышением радиационного фона, который через сутки пришел в норму. По данным The New York Times, взрыв произошел при испытаниях прототипа крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник». «Росатом» объяснил происшедшее трагическим стечением обстоятельств: по словам главы РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина Костюкова, специалисты год готовились к тестам на полигоне в акватории Белого моря, и предвидеть подобный исход событий никто не мог.

В последний путь испытателей Алексея Вьюшина (разработчик спецаппаратуры и программного обеспечения, 43 года), Евгения Коратаева (ведущий инженер-электроник, 50 лет), Вячеслава Липшева (начальник научно-испытательной группы, 40 лет), Сергея Пичугина (инженер по испытаниям первой категории, 46 лет) и Владислава Яновского (замначальника научно-испытательного отделения, проработал в РФЯЦе 47 лет, 71 год) провожали тысячи человек: жители Сарова, сотрудники ядерного центра, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков. Последний, выступая с траурной речью, сообщил, что испытатели долго готовились к тестам на полигонах и до последнего пытались сохранить управление ситуацией. «Стенды, тренировки, аттестации, обсуждения — все было предусмотрено, но стечение обстоятельств привело к этой трагедии. Мы сегодня преклоняемся перед мужеством и героизмом этих людей, истинных защитников отечества, их родными и близкими, родителями, женами, детьми», — заявил господин Костюков (в понедельник он собирался отмечать 70-летний юбилей, но отменил праздник). Профессию испытателей он назвал героической, добавив, что в ядерном центре к ним всегда относились как к героям и элите благодаря их самоотверженности и профессионализму: «Сегодня в федеральном ядерном центре практически каждый час и каждый день идут испытания на многочисленных наших площадках, как внутренних, так и внешних».

Первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко, в 2007–2016 годах руководившему «Росатомом», было «трудно говорить». «Мы привыкли к тому, что люди, которые носят на своих плечах погоны, по долгу службы принимают на себя риски, обеспечивая обороноспособность своей страны. Они принимали на себя двойную ответственность: помимо разработки уникальных технологий и изделий брали на себя еще и физический риск проведения уникальных испытаний, в которых, к сожалению, сколько ни просчитывай заранее, сколько ни готовься, но исключить риск на 100% невозможно никогда», — сказал господин Кириенко. Он добавил, что указом президента все испытатели представлены к ордену Мужества, и можно по праву ими гордиться как настоящими героями своей страны. Выступавший следом его преемник в «Росатоме» Алексей Лихачев обещал от имени госкорпорации сделать все возможное, чтобы растить детей погибших и помочь семьям преодолеть невосполнимую утрату. Гибель испытателей господин Лихачев назвал «ответственностью на долгие годы», а погибших — «героями, золотыми буквами вписавшими свои имена в историю атомной отрасли».

Память погибших сотрудников ядерного центра решено увековечить: к 2020 году в Сарове появится улица Испытателей и памятник в их честь.

Соболезнования родным и близким и руководству ядерного центра направили структуры «Росатома», Минобороны РФ, президент РАН Александр Сергеев, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, ранее возглавлявший инжиниринговую структуру госкорпорации ASE, и многие другие. Слова поддержки на траурной церемонии близким сказал и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметив, что «передовые позиции страны в мире и способность оставаться великой державой дается, в том числе, через жертвы». Семьям погибших госкорпорация окажет материальную помощь в размере 120 минимальных должностных окладов, детям до совершеннолетия будут платить средний заработок их отцов, а Нижегородская область выплатит по 200 тыс. руб. Дело погибших будет продолжено: по словам господина Лихачева, после расследования причин трагедии работа над новым специзделием будет продолжена и завершена.

Добавим, что прощание с погибшими испытателями и их похороны прошли в 19-ю годовщину со дня катастрофы на атомном подводном ракетном крейсере «Курск», когда погибли 118 членов экипажа.

Роман Рыскаль