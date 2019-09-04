Сборы пустят по этапу

Минфин отложил включение в Налоговый кодекс трех платежей неналогового характера: платы за проезд большегрузов по дорогам («Платон»), платы за негативное воздействие на окружающую среду и экологического сбора. Как следует из имеющегося у “Ъ” доклада Минфина правительству, сделано это не столько из-за возражений бизнеса, сколько из-за выявленных «существенных ограничений» технологического и финансового характера. Передача налоговикам «Платона» потребовала бы дорогостоящего изменения или даже расторжения концессионного соглашения с оператором системы, сбор же платежей за загрязнение требует специальных знаний и оборудования Росприроднадзора, и дублирование его функций неэффективно.

“Ъ” стали известны причины, по которым Минфин переписал свой законопроект о кодификации неналоговых платежей — теперь ведомство намерено включить в Налоговый кодекс (НК) не шесть, а лишь три таких квазиналога. Как следует из направленного правительству доклада Минфина (с приложенной к нему новой версией законопроекта), по результатам дискуссий с министерствами и бизнесом решено действовать поэтапно.

Поэтому пока в НК предлагается включить лишь утилизационный сбор на автомобили, отчисления операторов связи и курортный сбор.

Минфин рассчитывает, что такой законопроект Госдума может принять в весеннюю сессию 2020 года — с его вступлением в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, еще недавно Минфин кроме этой тройки планировал включить в НК еще три платежа: плату за негативное воздействие на окружающую среду, экологический сбор и плату за большегрузы «Платон». Это вызвало возражения бизнеса — в марте этого года РСПП, «Деловая Россия», ТПП и «Опора России» просили Владимира Путина не допустить кодификации, поскольку она может увеличить давление на бизнес (см. “Ъ” от 18 марта)

Впрочем, как следует из доклада, решение о частичном переносе кодификации объясняется не столько жалобами бизнеса, сколько обнаруженными «существенными ограничениями» на администрирование этих сборов в виде налоговых платежей. Так, включение в НК платы «Платон» потребует передачи налоговым органам полномочий по ее администрированию и внесения существенных изменений в концессионное соглашение Росавтодора и оператора системы. Поскольку система основана на применении «сложной территориально распределенной структуры технически и технологически связанных объектов», необходимо решать вопрос о ее дальнейшем оперативном управлении и порядке взаимодействия оператора и налоговиков. Для синхронизации их баз данных и систем учета потребовалась бы компенсация расходов оператора в размере 1,5 млрд руб., а в случае досрочного расторжения концессионного соглашения — выплата оператору порядка 300 млрд руб., указывает Минфин. В связи с этим ведомство предлагает подумать о включении платы «Платон» в НК лишь после окончания действия концессионного соглашения (30 сентября 2027 года).

В случае же с платой за негативное воздействие и экологического сбора (для товаров и упаковки) отмечается, что технологические процессы их администрирования «имеют отраслевой характер и для проверки правильности исчисления требуются специальные знания и оборудование, которыми в настоящее время обладают сотрудники Росприроднадзора».

Дублирование администрирования еще и налоговой службой потребовало бы увеличения финансирования обоих ведомств — «при этом достигнутый эффект от дополнительных поступлений может быть несоизмеримо мал по сравнению с необходимыми расходами». Кроме того, Минфин напоминает, что сейчас промышленность переходит на принципы наилучших доступных технологий, меняется нормирование негативного воздействия на окружающую среду, идет «мусорная» реформа — в этих условиях кодификация «представляется преждевременной». Обобщая свою позицию по квазиналогам, Минфин предлагает правительству поручить Минэкономики вместе с другими ведомствами провести ревизию существующих неналоговых платежей в рамках проходящей сейчас реформы контрольно-надзорной деятельности («регуляторная гильотина»).

Отметим, что о необходимости инвентаризации неналогов на прошлой неделе заявляла и Счетная палата. Госаудиторы уточнили, что общая сумма неналогов за 2018 год превысила 1,5 трлн руб., и подсчитали, что в реестре федеральных источников доходов к неналоговым можно отнести 5479 записей. Если из их числа исключить штрафы, субсидии и субвенции, арендную плату, остается порядка 60 видов или 262 обязательных платежа. Решение же о включении ряда платежей в НК без их общей инвентаризации палата назвала непоследовательным.

Не вполне довольны новым проектом и в деловых объединениях. По словам эксперта «Деловой России» Максима Черненко, «нужен единый перечень таких платежей и определенная точка во времени, когда не включенные в него сборы прекратят действие». Глава «Опоры России» Александр Калинин, считающий «Платон» недостаточно прозрачным, называет решение по нему победой бизнес-кругов и отмечает, что к теме курортного сбора следует вернуться после принятия закона о налогообложении коммерческого жилья.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Белого дома, законопроект о включении трех платежей в НК будет рассмотрен на заседании правительства в течение ближайших двух недель.

Татьяна Гришина, Олег Сапожков, Вадим Вислогузов, Евгения Крючкова