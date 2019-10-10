«Известия»: родителей курящих детей могут начать штрафовать

Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети, сообщают «Известия». Из этого следует, что им может грозить предупреждение, штраф или арест на несколько суток.

Издание ссылается на протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которое состоялось 23 сентября. В нем говорится о предложении дополнить новую редакцию Административного кодекса нормой «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними». Протокол подписал глава МВД России Владимир Колокольцев (глава комиссии).

Согласно документу, Роспотребнадзор должен направить обращение в Минюст. В ведомстве сообщили, что к ним оно пока не поступало.

Напомним, с 1 октября в России начали действовать новые правила пожарной безопасности. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Нарушителям грозит наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 3 тыс. руб. либо до 5 тыс. руб., если в результате нарушения правил возник пожар. В МЧС пояснили, что новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах, но граждане должны думать о безопасности себя и окружающих.

О новых правилах читайте в материале “Ъ” «На балконах не дают курить и жарить».