Вступили в силу новые правила против курения на балконах

Со вторника, 1 октября, вступили в силу новые правила, осложняющие процесс курения на балконах. Поправки в противопожарные нормы запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир в жилых домах, общежитиях и гостиницах.

Четкого определения открытого огня в законодательстве нет. Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко уверен, что сигареты под новый запрет подпадают. В МЧС заявили, что новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах.

О запрете — в публикации “Ъ” «На балконах не дают курить и жарить».