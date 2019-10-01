Вступили в силу новые правила против курения на балконах

Со вторника, 1 октября, вступили в силу новые правила, осложняющие процесс курения на балконах. Поправки в противопожарные нормы запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир в жилых домах, общежитиях и гостиницах.
Четкого определения открытого огня в законодательстве нет. Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко уверен, что сигареты под новый запрет подпадают. В МЧС заявили, что новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах.
О запрете — в публикации “Ъ” «На балконах не дают курить и жарить».
Краткий обзор основных законодательных изменений
просмотров: 89780
просмотров: 74877
просмотров: 68066
просмотров: 65287
просмотров: 62962