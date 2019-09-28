МЧС: новые противопожарные правила не запрещают курить на балконах

Постановление правительства РФ об изменениях в правилах противопожарного режима не подразумевает запрет на курение на балконах, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих»,— сообщили в ведомстве.

26 сентября правительство России утвердило постановление с новыми требованиями пожарной безопасности. Документ запрещает использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат общежитий и номеров гостиниц. В тот же день МЧС заявило, что запрет коснется и курения на балконах. Изменения должны вступить в силу 1 октября.

Подробнее о том, как правительство изменило противопожарные нормы, читайте в публикации “Ъ” «На балконах не дают курить и жарить».